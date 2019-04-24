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2019兩岸創新行銷論壇 26日在世新大學舉辦

2019-04-24 19:06聯合新聞網 台北訊

本月26日上午九點到下午五點在世新大學管理學院大樓二樓「國際會議廳」，將有一場「2019兩岸創新行銷論壇」，探討新媒體華蓋下公關廣告如何分進合擊，與會者為來自海峽兩岸公關/廣告/數字營銷方面的專家。主辦單位表示，論壇完全是實務的探討，全程免費對外開放，歡迎感興趣的公關/廣告業者，或需要在對岸投放廣告的企業主前來聆聽。

據世新大學公共關係暨廣告系系主任張依依表示，很久以來，公關廣告的市場很紊亂，對於數位與新媒體，大家都有很深的焦慮，市場上呈現很混沌的狀況；連帶教育界，也不清楚該怎麼教，教什麼。此外，今年是兩岸陸生交換十週年紀念，這是一件有意義的大事，所以特地邀請十年前來世新交換而今在行銷傳播專業有成就的陸生，回來教導台灣的學弟妹，以示傳承。

另外，論壇還邀請在兩岸行銷科技（MarTech）、數位行銷、自媒體/平台價值排行和監測公司、AR/VR等方面的專家，和愛奇藝等平台業者，及台灣的公關廣告業者齊聚一堂，探討最新的趨勢與做法，以及相關教育該如何因應改變。

這次論壇也邀請復旦大學廣告系王迪教授前來共同主持，與會貴賓並將參觀世新大學蓋了兩年剛剛開放的「全媒體大樓」，裡面各種高新科技設備，在台灣傳播學院也係首創。論壇連絡人：丁淑瑛 0930693363。

廣告世新大學陸生新媒體

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