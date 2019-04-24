財政部連二周召集八大公股 八項政策性放款動起來

2019-04-24 17:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



財政部繼上周召集八大公股總經理開會後，今（24）日再度總動員，繼續討論行政院指示的八大政策放款推動情況，連續二周召開「差不多」議題的會議，由此可見，政府努力要推動政策。

據了解，今日會議著重在八大政策放款，包括，新南向政策、中小微企業優化、5+2產業放款、臨時工廠輔導合法化、社會住宅推動以及大學宿舍改善。

值得一提的是，有關臨工輔導合法化是蘇揆上任以來，積極推動的政策，身為公股行庫，勢必要加把勁進行輔導。據悉，目前全台共有7,000家臨時工廠期限將於明年到期，部份行庫會先向工業局取得名單，再進行分類，若是本身銀行的客戶，就會密切關注、拜訪，了解其需求，若非該行客戶，就將名單轉交鄰近分行，再由分行前往拜訪。

至於社會住宅推動方面，據了解，多數行庫都已成遞報價單，且利率也下殺到最低，但仍卡在市場上的社會住宅較少，若中央與地方無法共同解決此問題，社會住宅仍無法有效推動。

舊車汰舊換新部份，目前環保署只有初步擬定的草案，上周也有召集行庫前往環保署進行修正討論，最終結果尚未出爐。站在財政部的立場，希望行庫不要等到最終辦法出爐後，才開始進行召攬客戶，應該從現在起，就要開始去接觸，避免時間拖得太久。

其餘像是新南向、5+2產業以及中小企業放貸，財政部都期盼，行庫能放寬放款額度，讓台商能夠有充足的資金發展，而中小企業，甚至微型企業，希望行庫能多加提供金援，不單只對融資金額高、規模大的企業進行放款，能對規模較小，尚未公開財報的企業，也進行產業轉型輔導。

不過，執行政策不僅要銀行提供金援，每項政策也必須透過跨部會合作，譬如：中小企業放款得透過財政部、經濟部等部會，一同合作，才能有效地輔導產業轉型、新創產業茁壯。

此外，會中也有提及台灣Pay與都更業務，適逢繳稅旺季，希望能多加鼓勵民眾使用台灣Pay進行繳稅；都更部份，銀行借錢不困難，但財政部希望行庫自辦都更能更加強化。