萬安生命吳珅篁逼宮 華建掌門人林文亮四點回擊

2019-04-24 17:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



對於大華建設大股東暨殯葬大亨吳珅瑝計劃依公司法規定召開股東臨時會，爭奪公司經營權一事，華建創辦人林文亮今大動作透過律師連鳯翔強硬發表四點聲明回擊，林文亮指出，第一大華建設一直以來，專注本業，穩健經營，善盡企業社會責任，以提供高品質的建築生活空間，服務購屋消費大眾及維護股東權益，在業界亦著有良好聲譽基礎。

第二他本人在2016年03月14日已向當時的董事會辭任公司董事長一職，現階段公司業務交由專業經理人負責，且專業經理人衡量公司資源及市場環境，兢業負責，一切經營資訊及董事會決議事項，依法辦理且公開資訊。

第三，身為華建原始股東，他一直感謝所有投資大眾及股東長期以來對公司的支持與鼓勵；董事會為公司決策單位，他本人對所有股東一向表達尊重，縱使對於公司經營方向及定位，與部分董事及大股東意見不同，但董事會對於公司之經營決策一向以維護公司形象及股東權益為最優先考量。

他強調，「他本人亦絕無以考量個人利益、經營權為優先之情形，甚至對任何股東亦無任何傲慢之情事」。

第四，主管機關及各項相關法令，對於股東會之召集及股東權利之行使，有完整的法令規定及程序，「他本人對任何股東依法權利之行使，沒有任何意見及評論」；同時也無意挑起任何所謂的經營權之爭，一切以維持公司穩定經營，維護全體股東及購屋消費大眾之權益保障為優先考量。

林文亮委任律師連鳯翔強調，創辦人林文亮以上聲明，是為避免近期市場相關訊息，誤導投資大眾之投資判斷，希望投資大眾能審慎理性評估，不要被誤導了。