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經濟解析／蔡總統讚失業率19年新低 值得慶幸嗎？

2019-04-24 16:10經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

藍綠總統初選充滿變數，圖為蔡英文總統。 本報資料照片
藍綠總統初選充滿變數，圖為蔡英文總統。 本報資料照片
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在這波美中貿易戰尚未發酵之前，隨著近年全球景氣復甦，許多經濟指標看似一片欣欣向榮，台灣不僅外貿、股市表現屢傳佳音，包括薪資、就業等勞動市場情勢也漸好轉，執政者經常據此宣揚政績，一如蔡英文總統昨（23）日強調，近期政府在改善經濟體質及帶動就業成長做了很多努力，3月失業率連續二年創近19年新低即是一例。

從數據上來看確是如此，不過失業率的下降，恐怕未必全拜經濟改善、就業增加所賜，甚至在此同時也透露部份隱憂。

我國工作年齡人口是以15歲為準，「勞動力」指的是有工作者（就業者）以及同時符合無工作、隨時可以工作、正在尋找工作或是已找工作在等待結果等條件者（失業者）的合計，「失業率」則是指失業人數占勞動力的比率。

舉例來說，每逢6至8月的畢業季，大批新鮮人湧入勞動市場的求職行列，在職缺有限但勞動力頓時暴增的情況下，失業率通常都會向上攀升，屬於正常現象。

由此可知，影響失業率的主因不外乎人力供給、市場需求，近期失業率頻創新低，為政者總說是因就業增加，勞工各得其所；但細究其因，這樣的「榮景」恐非國內情勢好轉所致。

》愈來愈多「海漂族」赴海外討生活

先看主計總處的最新調查，2017年國人赴海外工作人數達73.6萬人，續創歷史新高。觀察近十年來變化，除了2011年及2015年受到景氣趨緩影響，國人赴海外就業人數持續增加，2009年為66.2萬人，2013年正式衝破70萬人，2017年則攀升至73.6萬人，年增8,000人或1.1%。

無論這些「海漂族」的動機是為勇敢追夢，或是迫於國內工作機會不足的無奈，事實就是現有超過70萬名就業者不在台灣討生活，消費行為也難挹注國內市場，即便失業率續處低檔，大概也沒有為此沾沾自喜的道理。

雖然官員強調，赴海外工作人數逐年增加的同時，國內就業人數也穩定增加的態勢，若以海外工作人數占我國總就業人數比率而言，近年來都在6.5%左右，並無顯著波動，因此不能據此斷言「人才外流」的情況更加惡化。

但問題是，赴海外工作人數占就業人數比重「穩定持平」，是否也意味著我國防範人才外流的成效不彰？

》就業人數增幅趨緩 透露什麼警訊？

再看就業人數，說有持續成長固然沒錯，但增幅已經遠不如昔。若以十年一期比較，1980年代平均每年就業增加17萬人，1990年代還有12萬人，2000年後也力守10萬人之上，但2015年以來則有明顯頹勢，今年1∼3月更已降至7.6萬人。

既然就業人數增幅趨緩，為何失業率還能不斷下降？若從勞動力供給「源頭」來看，台灣人口結構面臨劇變，2000年後出生人口逐年減少，當年呱呱落地的嬰兒，時至今日也相繼成為15歲以上民間人口，只是增幅同樣遠遠遜於往年，今年1∼3月僅較去年同期成長7.2萬人，連十年前的一半都不到。

戰後嬰兒潮後段班的受雇者逐漸屆齡退休，而因少子化影響，投入尋職行列的人潮也少於過往，以致消化市場上新增的勞動力將更容易，失業率持續下探也是其來有自，表面上固然值得慶幸，但政府除了宣揚經濟好轉的成效，也不容輕忽背後潛藏的警訊。

主計總處官員則說明，從人口結構的供給面來看，我國15歲以上民間人口與勞動力增幅趨緩；而在勞動市場需求面，廠商積極推動人工智慧與自動化，部分製造業、服務業的工作被機器取代，以致人力需求不再那麼強勁。

官員表示，供給、需求雙雙降溫，確實可能影響就業人數減少，但實際情況仍需更多資料佐證，主計總處正為此開辦專案調查，今年9月底將會公布結果，屆時再來判讀會較精確，且讓各界拭目以待。

失業率嬰兒景氣

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