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渣打銀：台灣上半年GDP僅1.5％ 下半年回到2.5％

2019-04-24 12:33經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

外銀料國內利率今年不會再調整。渣打銀行東北亞區經濟學家符銘財 (Tony Phoo) 昨（24）日指出，預測台灣央行 (CBC) 在 2019 年結束前不會再調整現有政策利率，估計今年台灣GDP增幅僅有2.1％，上半年尤其艱困僅剩下1.5％，逆風已然吹起。

好消息是，受到2019 年 2 月半導體設備進口規模的年增幅達到 18.1%，相較於 2018 年全年進口金額下滑 3% 來說，呈現顯著好轉狀態，這些數據意味著下半年的出口成長及私人投資支出仍有榮景可期。

渣打銀預期，上半年台灣GDP僅有1.5％，下半年台灣GDP將回到2.5％，但全年僅剩下2.1％，低於央行預估的2.13％、行政院主計總處預期的2.27％。

對於台灣經濟分析，符銘財給予三重點：

1.中美貿易對峙的不確定變數影響下，我們預測出口成長將放緩。

2.台灣的經濟十分依賴貿易，2018 年出口貿易佔名目 GDP 的 57%，其中銷往中國大陸者佔了三分之一，當地更是許多台資出口製造商的境外製造業基地，因此台灣經濟易受中國影響。

3.全球科技產業持續調整存貨，恐將造成台灣供應鏈的更大壓力，面板與記憶體價格下滑，衝擊台灣科技製造業前景。

對於台灣的2019年全年通膨預期增幅為 1.0%。2019 年 2 月的核心 CPI 通膨年度同比為0.2%，與 2018 年第 4 季的 0.5% 相較，呈現下滑。

渣打銀預期 2017 年 10 月菸草稅開徵以來所導致的基數偏高情況，將會壓抑 2019 年的核心通膨水準。燃料及運輸成本下滑，也將更進一步帶動通膨走低。此外重點在於，零售價格通膨的前瞻指標，也就是躉售物價指數，近期有所放緩，2019 年 2 月的年增幅僅達 0.8%，遠低於 2018 年中的 6-7%，這意味著基本通膨近期內並沒有上升的風險。

利率政策部分，由於央行決策官員在 3 月的新聞發布會上，維持了審慎的語調，表達出擔憂外部變數 (主要為中美貿易問題)、中國成長放緩、英國脫歐效應以及市場波動加劇等等。

同時央行也提到全球通膨溫和及成長前景疲軟等因素，主要經濟體的貨幣政策很可能延續寬鬆舊調。

央行另將 2019 年的 GDP 成長預期由 2.33% 下修至 2.13%，並將通膨預期由 1.05% 下修至 0.91%，顯示出經濟成長及通膨今年皆有可能放緩。這些資訊也支持了渣打銀的預估，也就是台灣央行在 2019 年結束前不會再調整現有政策利率。

通膨央行渣打銀行

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