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影／涉誠美材掏空案 ？ 蘇震清：無妄之災

2019-04-24 11:05聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

媒體報導立委蘇震清涉嫌誠美材掏空案 ， 蘇震清上午在立法院表示是不實報導，自己是無妄之災。

媒體報導立委蘇震清涉嫌誠美材掏空案 ？， 蘇震清上午在立法院表示是不實報導，自己...
媒體報導立委蘇震清涉嫌誠美材掏空案 ？， 蘇震清上午在立法院表示是不實報導，自己是無妄之災。記者邱德祥／攝影
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蘇震清立法院掏空

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