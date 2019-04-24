林岱樺：台電夏季電價吸足人民荷包 爽領4.5個月年終

2019-04-24 10:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



民進黨立委林岱樺。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 立委林岱樺今（24）日在立法院經濟委員會中指出，台電公司透過高額的夏季電價，增加民眾的負擔，根本是吸足人民荷包，台電公司卻爽領4.5個月年終，有必要檢討已實施超過30年的夏季電價，建議全年電價只要有尖峰和離峰二種價格的收費標準。

對此，經濟部長沈榮津答詢表示，世界各主要國家都有實施夏季電價，台電公司也並沒有用夏季電價來彌補虧損。

林岱樺進一步指出，台電公司6月即將實施夏季電價，平均每個家庭每月約增加500元支出，明顯增加民眾的負擔，對產業也有影響，不少廠康更因為夏季電價牽動生產成本，最終裹足不前影響回台投資意願。