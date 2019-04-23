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利錦祥澄清：與黃伯川不認識

2019-04-23 22:37經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

本報於4月3日發出的網路新聞標題為《公股金融高層換血看綠營黨內派系角力》一文，文中提及「黃伯川.... 政壇人脈最重要的力量來自新潮流系台灣新社會智庫總幹事利錦祥，利錦祥也是此次前行政院長賴清德宣布參加民進黨總統黨內初選，傳出南下勸退的第一人... 」，因報導時未向利錦祥先生本人求證，經利錦祥先生向本報反映並非事實，特此予以澄清。

賴清德民進黨

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