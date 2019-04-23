無人店夯？賴淑芬：人的價值機器無法取代

2019-04-23 21:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



台灣連鎖暨加盟協會今（23）日舉辦第十屆第一次會員大會，並進行第九屆理監事團隊改選，由曼都國際董事長賴淑芬任新理事長，三商家購董事長陳翔玢擔任副理事長。賴淑芬提到，雖去年無人店話題夯，但她堅信「人不會消失」，今年零售業趨勢應是人與機器的合作，強調「人的價值」，是機器無法取代的。

台灣連鎖暨加盟協會今日舉辦第十屆第一次會員大會，經濟部政務次長王美花、台北市長柯文哲等人皆受邀出席；賴淑芬由前理事長、阿瘦董事長羅榮岳接下新任理事長的棒子。

她提出「逆風而行、開創惟新」 八字，做為未來帶領台灣連鎖暨加盟協會跨入新一個連鎖服務的理念方針。

賴淑芬說，台灣經濟受限全球經濟保護主義所致，美中貿易戰又前景不明、國際油價受到地緣政治紛擾，帶動原物料價格維持高點，美元走強等不利於台灣消費因素；國內又因股市動能不足，物價看漲，影響國內消費信心與購買能力，再加上2020總統選舉在即，及少子化等因素，國內連鎖企業經營現況面臨嚴峻挑戰，因此企業經營沒悲觀權利，更要逆風而行、開創惟新。

她也指出，放眼台灣即將步入超高齡化的社會，不管是就業人數的缺口或市場需求都將面臨很大改變，連鎖產業所受到的沖擊將更為明顯，企業發展應更聚焦在企業文化跟人才養成。科技創新也是時勢所在，利用物聯網（IoT）、人工智慧（AI）等先進技術融入產業與經營環境，提供滿足多元需求與細緻服務也是未來連鎖產業亟待開發的面向。

賴淑芬並提到，今年零售業趨勢是人與機器合作，相信「人不會消失」，AI是輔助的角色，很難完全替代人；以協會為例，很多會員企業都逐漸訓練人才，成為達人或顧問，如曼都即訓練第一線服務人員，除了做美髮，也能成專業造型顧問，而不是一般銷售員。

此外，柯文哲在會中提到，今年台北市政府推動無現金政策，將在9月全面上路，將首先從學校開始，從改變學生的消費行為，以蔓延到社會上。