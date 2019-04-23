一半機組退場？台電：中火攸關供電穩定 不宜貿然除役

2019-04-23 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



台中火力發電廠。聯合報系資料照片／記者黑中亮攝影 分享 facebook 針對報載中市府指出中火近期減產四至五成，全台仍供電穩定，代表中火可除役一半機組，對此台電今天表示，有三個原因，不宜貿然除役一半機組。

第一，貿然除役，將影響「備轉」、「備用」的彈性，增加供電穩定的風險。舉例來說，籃球隊只有五名球員上場比賽，不代表全隊只需要五名球員，為了因應有些球員因受傷或體力調節無法上場，仍需要有「備轉」人力。

台電說，去年六月後，備轉容量雖然皆維持在6％以上，但因應經濟發展、台商及外商投資台灣等因素，社會各界皆期待台電提升備轉容量至10％。如果貿然停機，同樣會影響未來的供電穩定。

第二，近年上線新機組於當初規劃時，主要考量用電成長及屆齡機組汰舊換新，並非為替代中火機組而設置。台電目前已規劃新設中火燃氣機組，預計113年陸續完成，屆時中火將有4部燃煤機組可轉為備用。

第三，目前並非夏季尖峰用電時期，不宜以目前電力供應穩定，就推估未來必然供電無虞。目前中火部分機組歲檢修沒有發電，致使中部地區部分時段用電需求須由其他地區融通支援。但隨著因應夏季用電高峰來臨，中火機組將逐步上線運轉，與全國各地機組共同扛起夏季尖峰供電責任。

台電強調，台灣電力系統為獨立電網，電力由全國統一調度，各區相互支援，台電會根據機組狀況與電力供需進行調度融通。但中火十部機組攸關供電穩定，為全國電力系統供需平衡的重要關鍵，此時實在不宜貿然將部分機組除役，影響供電穩定。

台電表示，針對中火放流水超標部分，1至4號機已於4月12日起開始自主減產50%，同時規劃相關改善措施，預計四月底前提出改善計畫，盡最大努力改善水污染問題，期望在5月上旬用電量攀高前完成改善。改善達標後，考量用電需求攀高，將縮小減產幅度，但仍視供電情勢與空品狀況動態調整，兼顧穩定供電與環境保護。