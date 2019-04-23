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廣隆營運策略採求穩 全年力拚連四年都賺一個股本

2019-04-23 18:50經濟日報 記者張義宮╱即時報導

鉛酸電池大廠廣隆（1537）對上半年營運「保守以待」，營運策略採取求穩，銷售組合強化毛利較高的產品，並加強成本控管，來維持獲利穩定。上半年業績以維持去年同期水準為目標，全年力拚連續四年都賺一個股本。

廣隆23日應交易所之邀舉行業績說明會，發言人兼財務協理劉晃瑋表示，中美貿易戰、英國脫歐均造成全球經濟前景不明朗，影響客戶下單意願，因此，對上半年業績保守以待，目標維持去年同期的營收表現。

他指出，爭取日系機車廠的電池月出貨量持續增加，下半可達15萬顆，以及積極參與越南電信標案，為兩大業績新來源。

越南市場成長快速，廣隆來自日系機車在啟停電池持續放量。廣隆指出，目前每月出貨量可達12萬顆，下半年起將增加至月15萬顆，雖然在UPS電池月出貨總量200萬顆中，營收佔比尚不是很大，但日系廠商是好客戶，逐步增加，又可以在越南市場就近交貨，看好這項業績對營運的貢獻度會擴大。

廣隆以60 60Ah(安時)以上的大型UPS電池參與越南電信標案，去年得標的金額尚有1億元將在上半年出貨完畢，下半年繼續積極參與新的標案，成為業績新的動力。

第1季廣隆合併營收20.75億元，年增1.2%，為歷年同期新高。去年廣隆營收達84.9億元，稅後純益9.82億元，每股純益(EPS) 12.03元，EPS再創新高，連續三年都賺逾一個股本。公司預計配發10元現金股利，創歷年新高，盈餘配發率為83%。

廣隆上半年出貨量持平，以改善產品組合盼維持獲利穩定。今年也針對低價格及規模調漲價格1%至3%，以反映人工及原料的上漲，今年挑戰力拚連續四年賺一個股本。

廣隆營收越南

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