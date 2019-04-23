3月批發業營業額年減5.7% 4月也難翻紅

2019-04-23 16:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



經濟部統計處今（23）日發布3月批發、零售及餐飲業營業額統計，零售及餐飲業營業額均較去年同月成長，批發業則相對黯淡，營業額8,268億元，年減5.7%，預估4月也難翻紅。

根據統計，3月批發業營業額為8,268億元，年減5.7%，主因全球經濟走緩、智慧手機及消費性電子產品需求減少、記憶體價格滑落，加上鋼鐵及石化原料買氣不振所致。併計第1季營業額2兆3,856億元，年減1.9%。

3月零售業營業額3,441億元，年增0.6%。其中，綜合商品零售業的百貨公司因新商場開幕，以及部分業者母親節檔期提前展開，年增9.0%；超級市場因集點換購活動挹注，年增8.5%；量販店因展店、強化線上購物及比較基期低，年增13.1%；便利商店則因降雨日數較多影響來客數，年減1.8%。

另一方面，無店面零售業因跨業合作、手機新機上市及春遊需求，帶動相關商品業績成長，年增6.3%；藥品及化粧品零售業因門市擴增及促銷，年增5.5%；汽機車零售業則因小客車銷售疲弱，年減8.3%；併計第1季零售業營業額1兆552億元，幾與去年同期持平，微幅年增0.01%。

3月餐飲業營業額402億元，年增8.5%，主因業者持續推出新品，以及連假帶動外食需求所致。併計第1季餐飲業營業額1,258億元，為歷年同季新高，年增5.8%。

展望4月，經濟部分析，批發業因全球景氣放緩，記憶體、面板等部分電子產品價格下跌，加上傳統貨品需求仍疲，預估批發業營業額年增率仍為負成長。

零售業方面，由於母親節檔期陸續展開，加上新車陸續交車，預期帶動零售業營運動能增溫，但去年清明連假較長推升基期，恐抵銷部分增幅。