不妙！全球需求降溫 3月製造業生產減幅逾一成

2019-04-23 16:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部今日發布3月製造業生產指數為104.48，年減10.52%，呈連四黑走勢，創2012年2月來最大減幅，減幅超出市場預期。

經濟部統計處副處長王淑娟指出，主因是全球經濟走緩，終端需求降溫所致。她也說，去年3月基期已高，再加上工作天數減少3天所致，情況有些特殊。