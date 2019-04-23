3月工業生產指數連四黑 年減近一成

2019-04-23 16:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



經濟部統計處今（23）日公布3月工業生產指數103.82，年減9.88%。其中，受到全球經濟走緩及智慧手機銷售疲弱影響，製造業生產指數104.48，年減幅度超過一成，併計今年第1季較去年同期衰退4.8%，為2016年第3季以來首度負成長。

根據統計，電子零組件業年減14.92%，為2009年5月以來最大減幅，主因積體電路業客戶端持續進行庫存調整，加上虛擬貨幣採礦需求銳減，減幅擴大至21.29%；液晶面板及其組件業因大尺寸面板、彩色濾光片、LCD 用玻璃基板同步減產，年減7.05%。

電腦電子產品及光學製品業年增13.87%，為連續第六個月二位數成長，表現相對亮麗，主因伺服器因廠商擴增國內產線而大幅增產，加上行動裝置的高階鏡頭、NB、無線通訊設備訂單成長所致。

傳統產業也沒有好消息，受到美中貿易摩擦影響，加上國際鋼鐵貿易保護主義升溫，市場需求保守觀望，其中機械設備業年減7.90%、化學原材料業年減4.89%、基本金屬業年減5.03%。

至於汽車及其零件業年減14.59%，主因進口車積極搶進國內車市，加上國產車業者推出改款新車時程較去年同期相對延遲，比較基數偏高所致，連帶汽車零件同步減產。