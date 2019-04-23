外部逆風仍強 渣打下修今年GDP至2.1%

2019-04-23 15:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



主要預測機構陸續下修今年經濟成長率，渣打銀行今（23）日公布2019經濟展望，由於外部逆風仍強，下修台灣經濟成長率至2.1%，並預期全球主要中央銀行向「鴿」看齊，通膨預期穩定，我國央行今年不會調整利率。

渣打上次預測台灣今年經濟成長率為2.5%，但本次下修為2.1%，略低於官方預測 ，央行預估2.13% ，行政院主計總處預估2.27%。

渣打表示，主要是受到美中貿易對峙的不確定變數影響，以及中國經濟下行風險，預測出口成長將放緩；台灣的經濟十分依賴貿易，2018年出口貿易占名目GDP的57%，其中銷往中國大陸有三分之一，當地更是許多台資出口製造商的境外製造業基地，因此台灣經濟易受中國影響。

由於2018上半年增長較強的基數效應，渣打預測台灣今年上半年GDP成長將放緩至1.5%，下半年將回揚至2.5%。

央行本季理監事會議將於6月20日舉行，渣打預期央行在2019年結束前，不會再調整現有政策利率，除了因為央行在3月的新聞發布會上，維持了審慎的語調，表達出擔憂中美貿易問題、中國成長放緩、英國脫歐效應以及市場波動加劇，同時央行也提到全球通膨溫和及成長前景疲軟等因素，主要經濟體的貨幣政策很可能延續寬鬆舊調。

渣打表示，央行將2019年的GDP成長預期由2.33%下修至2.13%，並將通膨預期由1.05%下修至0.91%，顯示出經濟成長及通膨今年皆有可能放緩，這些資訊也支持了渣打預估央行在今年結束前不會再調整現有政策利率。