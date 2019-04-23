韓國瑜正式宣布：沒辦法參加黨內現行制度的初選

2019-04-23 11:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



2020年總統大選群雄爭霸，高雄市長韓國瑜動態備受矚目，他今（23）日上午正式宣布，沒辦法參加現行制度的國民黨內初選。

趕在本周六與國民黨主席吳敦義「吳韓會」前，韓國瑜稍早先發表聲明，內容涵蓋感謝海內外大家關切，並對總統黨內初選表態、對中華民國未來的擔憂與掛心，最後對高雄未來發展與蛻變所需的幫助提出說明，但事前並未告知國民黨中央。

韓國瑜表示，身為高雄市長，在這當下必須要做正式聲明，才是負責任的作法，讓各界了解他個人參選2020年總統大選的想法，但韓國瑜僅宣讀聲明，不接受任何提問。