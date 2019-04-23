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Q1陸資來台金額年減8成 僑外資年減5成

2019-04-23 06:00聯合報 記者張語羚╱即時報導

經濟部投審會昨天統計今年第一季陸資來台投資件數為31件，較上年同期減少20.51％，投（增）資金額1100萬7千美元，較上年同期減少87.53%；僑外投資件數為831件，較上年同期增加5.73％；投（增）資金額計10億2,442萬2,000美元，較上年同期減少54.4％。

投審會指出，僑外資來台金額減少主因為去年2月核准日商伊藤忠商事株式會社，以約6億6,500萬美元受讓取得台北金融大樓股份有限公司部份股權，以及去年3月份核准德商安聯股份有限公司SE（ALLIANZ SE）以約6億4,470萬餘美元增資安聯人壽保險股份有限公司之較大投資案所致。

若將這兩個投資金額排除，投審會指出，去年第一季僑外投（增）資金額為9億3,700萬7,000美元，今年第一季僑外投（增）資金額與其相較，較上年同期增加9.3%；今年第一季准新設公司件數為469件，新設公司投資金額計1億1,807萬2,000美元；今年第一季核准新南向國家來台投資件數為142件，較上年同期增加11.8％，投（增）資金額計4,434萬7,000美元，較上年同期減少25.7％；惟其中紐西蘭、菲律賓及越南來台投資金額均較去年同期大幅成長。

陸資來台投資方面，今年第一季核准陸資來台投資件數為31件，較上年同期減少20.51％；投(增)資金額計1,100萬7,000美元，較上年同期減少87.53%；金額減少原因主要係107年1月份核准大陸商富士康工業互聯網股份有限公司透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.，以約7,522萬美元受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司、新加坡商鴻運科股份有限公司及台灣分公司股份等較大投資案所致，如將大陸商富士康投資案之金額排除，則去年第一季陸資來台投資金額為1,304萬1,000美元，今年第一季陸資來台投資金額與其相較，則較上年同期減少15.59%。自98年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1,259件，核准投(增)資金額計21億9,879萬8,000美元。

對外投資方面，今年第一季核准（備）對外投資件數為148件，較上年同期增加8.03％；投（增）資金額計19億9,236萬3,000美元，較上年同期增加60.08％，金額增加主要原因係本年2月核准富邦人壽保險股份有限公司以5億6,523萬歐元對外投資設立盧森堡FUBON EUROTOWER （LUXEMBOURG） S.A.R.L.之較大投資案所致；另今年第一季核准（備）對新南向國家投資件數為56件，較上年同期增加30.2％，投（增）資金額計8億3,585萬1,000美元，較上年同期增加39.9％；其中對新加坡及泰國投資金額較去年同期大幅成長。

對中國大陸投資方面，今年第一季核准對中國大陸投資件數為127件，件數較上年同期減少18.59％；核准投(增)資金額計12億2,627萬5,000美元，較上年同期減少3.61％。

陸資富邦人壽保險

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