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3月主要接單地區全翻黑 美國接單年減9.7％

2019-04-22 22:14經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

經濟部22日公布外銷訂單統計，3月主要接單地區全翻黑，其中，美國接單年減近一成，為2016年5月以來的最大減幅，大陸及香港也呈現雙位數年減，主要電子產品和機械設備減少最多；另外，2月日本的訂單還受惠於資通訊、塑橡膠和基本金屬產品的支撐，年增0.3％，一支獨秀呈現微幅正成長，3月也應聲翻黑，轉為年減5.8％。

3月來自中國大陸及香港的訂單年減13.7％，主要受到電子產品及機械設備的訂單減少；統計處分析，電子產品訂單需求大減，主因與去年同期的挖礦熱潮相比、基期較，伺服器及挖礦用的顯示卡需求不如以往，再加上電子產品在第1季為淡季，處於新、舊產品的交替期，且半導體客戶端持續去化庫存，及記憶體供需失衡，導致價格下跌而接單大減。

另外，機械類也受到美中貿易紛爭影響，使中國大陸投資趨於保守，對我機械設備需求減少，導致3月來自中國大陸接單減少超過三成六。

若觀察各貨品類別訂單動向指數，以資通訊產品33.5，位居七大主要貨品之末，機械類的訂單動向指數46.6次之，可見此二類在內後市狀況恐怕不見樂觀。

同樣身為資通訊、電子產品主要接單來源的美國，3月訂單呈現年減9.7％，為超過兩年半以來最大減幅，除了電子、資通訊產品之外，基本金屬訂單也大幅衰退，主要受到美國加徵關稅及歐盟防衛課稅等影響。

至於日本在2月時，受惠於資訊通信產品大增85％支撐，加上塑橡膠製品年增11%、基本金屬年增11.4%等，使整體呈現微幅年成長；但統計處表示，第1季各個月的變動通常比較不定，併計1至3月觀察，日本接單較去年減少2.8％。

統計處說明，日本3月訂單轉負成長，除了季節因素影響之外，主要以電子產品、遊戲機等主要訂單分別年減12.9%、13.3%所致。

經濟部今（22）日公布外銷訂單統計，3月主要接單地區全翻黑，其中，美國接單年減近...
經濟部今（22）日公布外銷訂單統計，3月主要接單地區全翻黑，其中，美國接單年減近一成，為2016年5月以來的最大減幅。圖／經濟部統計處提供
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