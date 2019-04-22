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TaylorMade攜手伍茲 研發頂尖刀背型鐵桿組限量上市

2019-04-22 17:48經濟日報 記者簡永祥╱即時報導

高爾夫領導品牌TaylorMade宣布推出與2019美國名人賽冠軍老虎伍茲（Tiger Woods）共同設計研發的全新刀背型鐵桿組「P·7TW」全台限量上市。

此款鐵桿特別依據Tiger的需求，採用TaylorMade最新科技與新一代製程工藝，結合鍛造極簡刀背的精準度、TaylorMade獨家底部研磨科技、專為控制球路飛行的鎢鋼配重，並保有Tiger習慣的揮擊手感，使P·7TW成為TaylorMade至今所打造最獨特、最精準的鐵桿組。

TaylorMade表示，團隊花費無數時間一一解析Tiger與他的工匠大師Mike Taylor過去合作的品項及經驗，經過不斷的測試與無數次的微調，再結合團隊豐富的經驗，才得以打造出屬於Tiger的完美鐵桿組，一款蘊含Tiger Woods輝煌生涯中每個值得紀念時刻的卓越鐵桿。

P·7TW鐵桿並非採用套組方式製作，相反的，每一個桿頭都以獨立且細膩的製程打造，只為達到最高的性能要求。TaylorMade產品研發團隊經年累月的深入研究每種球桿特性，並直接與Tiger討論改善每個桿頭、底角、輪廓及桿面溝槽，在Tiger的極高標準下打造出具備精準飛行彈道、極致可用性和絕佳草地摩擦觸感的鐵桿，每一支P·7TW鐵桿都蘊藏專屬於Tiger的設計元素，包括更長刀刃、更薄頸線、漸進式桿面高度、更靠前的重心位置、獨家桿底研磨科技、更深更鋒利的桿面溝槽以及精準鎢鋼配重等。

全新P·7TW鐵桿將於2019年5月1日在台上市，提供3-P(共8支)搭載True Temper Dynamic Gold Tour Issue X-100桿身，全台限量30套

高爾夫老虎
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