熟齡商機發酵 醫療保健業徵才創新高

2019-04-22 17:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



主計總處今（22）日公布3月失業率為3.68％，較2月下降0.04個百分點。根據勞動部「台灣就業通」資料庫統計，今年3月各公立就業服務機構新登記求職人數總計56,913人，新登記求才人數為105,224人，均較2月上升超過一成，其中醫療保健業徵才再創新高。

勞動部指出，台灣已於去年邁入高齡社會，國發會預估於2026年將成為超高齡社會，熟齡銀髮商機逐漸發酵，帶動醫療保健相關產業的就業需求，3月「醫療保健及社會工作服務業」新登記徵才人數達4,968人，為歷年各月徵才新高。

由於長照需求日益提升，「照顧服務員」與「護理師／護士」成為醫療產業急需的人才，特別是「護理師／護士」3月新登記求才人數為1,460人，新登記求職人數卻僅有238人，求供倍數高達6.13倍，代表每位想擔任「護理師／護士」的求職者有6.13個工作機會。

勞動部表示，目前關西醫院所釋出的護理師職缺薪資上看70K，而義大醫院也在台灣就業通網站釋出包括50位護理師及藥師、照顧服務員、工程師等職缺。

值得留意的是，不少醫療院所開始跨入智慧醫療領域，例如台北榮民總醫院成立大數據中心，目前急徵資訊工程師，負責健康資料大數據機器學習模型開發，薪資達53－58K；台灣大學醫學院附設醫院雲林分院也徵求資訊管理師，參與大數據及生物統計分析。

此外，高齡社會也帶動「醫療器材及用品製造業」的徵才需求，相較於去年同期，「醫療器材及用品製造業」職缺成長率達27.03％。輔具大廠康揚股份有限公司目前釋出機構設計師、品保工程師、研發主管、客製輔具業務代表等多樣職缺，其中機構設計師薪資上看60K；血液透析耗材大廠邦特生物科技、醫療耗材龍頭太平洋醫材、大瓏企業等均在台灣就業通網站積極徵才。