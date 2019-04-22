網家助攻「2030雙語國家」政策 提供價值1億元課程

2019-04-22 16:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



網路家庭（8044）旗下連科通訊，以AI及大數據學習為主訴求的語言學習服務「Lingvist」，響應行政院為「提升國家整體競爭力」而推動的「2030雙語國家」政策，即日起至8月31日，提供全台各級學校單位可免費申請Lingvist無限版季方案3個月（教學版），此項校園英語學習補助計畫首次提供7萬份，響應贊助金額超過等值1億元。

網家表示，教育為重中之重，連科期望協助各級學校推動英文教育，藉由新興AI人工智慧科技的語言學習平台，幫助學子掌握個人化的學習曲線，將最先進的AI人工智慧及大數據應用的技術導入至台灣的英文教育環境，為提升國人英文能力，推動2030雙語國家政策助力。

Lingvist這個月將推出全新學習課程「高中必備單字」，完成國小到大學最後一塊高中拼圖；除原先推出的「國中小必備單字」、「多益英語」、「商業英語」等課程外，未來國小到大學將可透過Lingvist無限版完整階梯式學習。

連科通訊總經理蔡文雄表示，國家競爭力與國人英文能力直接相關，Lingvist以實際行動來響應政府的2030雙語國家政策，將釋出價值1億元的Lingvist無限版季方案7萬份，「只要是台灣任何一所學校單位都可以免費申請」，希望能以民間力量及Lingvist特有的AI智慧演算法、大數據等輔助學習技術，為國人提供真正有幫助的英語學習平台。

蔡文雄也說，鑒於行政院國發會去年底曾強調，雙語國家策略與以往不同，重點是提升整體競爭力，目前國人英語溝通能力不足，參與國際考試和各項評比成績不甚理想，有必要全面提升英語能力，希望透過這次的響應方案拋磚引玉，讓台灣學子能更有效率地記憶單字，使2030雙語國家的政策目標具體落實。

據Lingvist 2019年3月調查的台灣用戶使用狀況數據顯示，台灣用戶單字量普遍不足，在2018年7月至2019年3月間，從Lingvist的服務前測成績來看，台灣用戶平均已學會的常用英文詞彙單字量為1,175字，距理想的掌握英文常用單字5000字尚有一大段距離，顯示國人普遍的英文程度值得進修再學習。