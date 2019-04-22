親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
房市情報

幾歲領老人年金？看你的出生年次就知道

缺乏專業自律的「新聞自由」 是我們要的嗎？

網家助攻「2030雙語國家」政策 提供價值1億元課程

2019-04-22 16:56經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

網路家庭（8044）旗下連科通訊，以AI及大數據學習為主訴求的語言學習服務「Lingvist」，響應行政院為「提升國家整體競爭力」而推動的「2030雙語國家」政策，即日起至8月31日，提供全台各級學校單位可免費申請Lingvist無限版季方案3個月（教學版），此項校園英語學習補助計畫首次提供7萬份，響應贊助金額超過等值1億元。

網家表示，教育為重中之重，連科期望協助各級學校推動英文教育，藉由新興AI人工智慧科技的語言學習平台，幫助學子掌握個人化的學習曲線，將最先進的AI人工智慧及大數據應用的技術導入至台灣的英文教育環境，為提升國人英文能力，推動2030雙語國家政策助力。

Lingvist這個月將推出全新學習課程「高中必備單字」，完成國小到大學最後一塊高中拼圖；除原先推出的「國中小必備單字」、「多益英語」、「商業英語」等課程外，未來國小到大學將可透過Lingvist無限版完整階梯式學習。

連科通訊總經理蔡文雄表示，國家競爭力與國人英文能力直接相關，Lingvist以實際行動來響應政府的2030雙語國家政策，將釋出價值1億元的Lingvist無限版季方案7萬份，「只要是台灣任何一所學校單位都可以免費申請」，希望能以民間力量及Lingvist特有的AI智慧演算法、大數據等輔助學習技術，為國人提供真正有幫助的英語學習平台。

蔡文雄也說，鑒於行政院國發會去年底曾強調，雙語國家策略與以往不同，重點是提升整體競爭力，目前國人英語溝通能力不足，參與國際考試和各項評比成績不甚理想，有必要全面提升英語能力，希望透過這次的響應方案拋磚引玉，讓台灣學子能更有效率地記憶單字，使2030雙語國家的政策目標具體落實。

據Lingvist 2019年3月調查的台灣用戶使用狀況數據顯示，台灣用戶單字量普遍不足，在2018年7月至2019年3月間，從Lingvist的服務前測成績來看，台灣用戶平均已學會的常用英文詞彙單字量為1,175字，距理想的掌握英文常用單字5000字尚有一大段距離，顯示國人普遍的英文程度值得進修再學習。

網家表示，此次響應2030雙語國家計畫推出「無限版3個月（教學版） 」贊助學習方案，免費申請活動對象為全台各級學校單位，包含公私立國小國中高中以「校」或「年級」為申請的最小單位；公私立大學以上以「校」或「系」或「所」為申請的最小單位（不包含幼兒園及私人單位），預計受惠的使用者將遍布各在學學籍年齡層。

網家AI學習服務Lingvist以實際行動響應政府2030雙語國家政策，首波將釋...
網家AI學習服務Lingvist以實際行動響應政府2030雙語國家政策，首波將釋出價值新台幣1億元的Lingvist無限版季方案7萬份。圖／網家提供
分享

英語能力大數據人工智慧
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

密碼太簡單不安全 這一組最常被破解

2019-04-22 15:57

不是一律60歲領老人年金！用出生年次看你幾歲可以領

2019-04-22 14:50

勞保中斷多年 仍可請領老年給付

2019-04-22 14:50

雙子星卡關 北市捷運局：盼投審會盡快完成實質審查

2019-04-22 13:24

與13家綠能業者合作 新北推節能換購3折起

2019-04-22 12:35

境外資金匯回專法 財政部估挹注稅收每年上看600億

2019-04-22 12:26

官方認證省油車風雲榜 TOYOTA PRIUS、KUGA奪冠

2019-04-22 11:56

首季僑外及陸資投資金額皆下滑 基期高所致

2019-04-22 11:46

中國國家隊插旗雙子星？柯文哲：別再內耗，往前走就好

2019-04-22 11:21

周怡君任工研院產業學院執行長

2019-04-22 10:06

蘇建榮：台商全球布局應全面性思考 不只看北京的觀點

2019-04-22 09:59

回嗆郭台銘？ 財長蘇建榮：新南向不單靠北京

2019-04-22 09:44

名家觀點／融入外部創新 找出新成長曲線

2019-04-22 01:05

財經觀點／爭取加入經貿組織 更應產業轉型

2019-04-22 00:16

蘇揆就職100天 端出十大菜

2019-04-22 00:08

蘇內閣100天／農地工廠合法化 環團轟

2019-04-22 00:07

蘇內閣100天／北捷環線二期預算 拍板

2019-04-22 00:07

史上最複雜 春遊補助反應冷

2019-04-21 23:27

住房率低…國旅補貼未奏效

2019-04-21 23:26

本周指標／美個人消費支出縮減

2019-04-21 23:00

3月外銷訂單估連5黑 學者：最快第二季轉正

2019-04-21 12:25

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

省油神車是哪台？ 「車輛油耗指南」報你知

2019-04-22 11:32

台積3D封裝 獨家搶蘋單

2019-04-21 23:32

小資族40萬、頂客族81萬以下 今年都免繳稅

2019-04-21 21:01

5G出貨 宏達電、啟碁搶頭香

2019-04-22 00:03

寶佳 傳躍東元前三大股東

2019-04-21 23:22

蘋果、高通擴大合作 台廠補

2019-04-22 00:00

郭明錤預期明年5G iPhone帶起換機需求 這幾個產業看好

2019-04-22 10:01

日走3000步就有錢！用這招…甩肉還能賺錢

2019-04-22 11:00

不是一律60歲領老人年金！用出生年次看你幾歲可以領

2019-04-22 14:50

蘇揆就職100天 端出十大菜

2019-04-22 00:08

房貸利息列扣 六點不漏

2019-04-22 02:03

史上最複雜 春遊補助反應冷

2019-04-21 23:27

經濟部統計：TOYOTA油電混合車是小客車省油冠軍

2019-04-22 12:13

企業生日快樂／中鼎工程界悍將 年年賺錢

2019-04-21 22:50

新iPhone加速類載板滲透率 郭明錤看好台光電、臻鼎

2019-04-22 10:26

周怡君任工研院產業學院執行長

2019-04-22 10:06

台積領軍 帶旺生態系

2019-04-21 23:55

蘇內閣100天／北捷環線二期預算 拍板

2019-04-22 00:07

中華電 23日秀技術串聯成果

2019-04-22 00:02

防利益輸送 保險業實質利害關係人納管

2019-04-22 00:26

台商回流商用不動產搶手 老廠拚資產活化

2019-04-21 21:11

中國國家隊插旗雙子星？柯文哲：別再內耗，往前走就好

2019-04-22 11:21

八大公股行庫 女力抬頭

2019-04-21 23:16

寶佳賺股價…也是一著棋

2019-04-21 23:18

非蘋擴大採用相關技術 GIS有望受惠

2019-04-21 23:58

蘋果盛讚「波士頓校區」臻鼎最美廠區首度曝光

2019-04-22 10:01

長榮航空罷工危機下月引爆？ 立委：勞動部不要太鬆懈

2019-04-22 10:18

保險業利害關係人 擴大控管

2019-04-21 23:23

扶養孫子女學費終可申報扣減 祖父母今年報稅別忘權利

2019-04-21 20:58

蘇內閣100天／農地工廠合法化 環團轟

2019-04-22 00:07

回嗆郭台銘？ 財長蘇建榮：新南向不單靠北京

2019-04-22 09:44

第二度插旗台北 全國電子新DC座落古亭商圈

2019-04-22 08:46

翁朝棟專訪／鋼鐵公會三招 打破貿易高牆

2019-04-22 00:22

企業舊車換新退稅 要列收入

2019-04-22 02:03

框架太多 REITs熱不起來

2019-04-21 23:18

金管會四招 擴大資本市場

2019-04-21 23:16

長榮空服員罷工危機升溫 許銘春：我們還在努力

2019-04-22 12:51

今年擴大線上報稅 蘇建榮：WINDOWS版本周就緒

2019-04-22 10:59

翁啟惠領軍生技訪問團以國取經

2019-04-21 22:55

密碼太簡單不安全 這一組最常被破解

2019-04-22 15:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top