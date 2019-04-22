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密碼太簡單不安全 這一組最常被破解

2019-04-22 15:57台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

記憶力差、用簡單密碼的人要小心了！英國資安網路安全數據指出，全球約有2300萬個被攻擊破解的帳號是用123456為密碼，第二多的是770萬次的1到9密碼。英國網路安全總監勒維表示，千萬別貪圖一時方便就用簡單型密碼，盡量用個人容易記住的，或至少多用幾個簡單型密碼的組合，以防資安問題。

近半網民有資安疑慮

根據《18資訊新聞網》報導，英國情報機構通訊部門下屬的國家網路安全中心（NCSC）即將於下週舉辦本年度CyberUK會議，因應此會議是針對資安問題，NCSC於22日提前公佈數據指出，預計到2021年，每2人就有1個人會在網路上被騙錢、或是個資安全出狀況。

該研究指出，目前僅有15%的英國網友表示知道如何保護個資，而且多數人還常常因「密碼設定太簡單」，使帳號輕鬆被攻擊得手。其中，最容易被猜出來的密碼是123456，全球共2300萬個被攻擊的帳號是用此密碼，其次則是1到9。

盡量用混搭型密碼

根據《英國廣播公司》報導，NCSC總監勒維表示，研究結果說明，不管出自於懶惰、或是記憶力不佳，多數網民對自己的帳號安全都過於輕忽。他指出，貪圖方便使用簡單型密碼，讓不肖人士不需費太多力氣就能攻擊帳號，「就算真的沒有個人易記住的密碼，至少也用一些簡易型組合的混搭版本，例如把數字與英文混搭。」

此外，勒維也補充幾個最常被猜出的密碼組，簡易型密碼除了數字序列以外，「qwert」這組鍵盤順序也是大宗，更遑論還有很多人認為「最不容易被發現的密碼就是密碼本身」，而使用password（密碼）作為密碼。

除此之外，以種類區分，最易被設為密碼的人名包含艾許莉（Ashley）、麥可（Michael）及丹尼爾（Daniel）等；最易被猜出的球隊則以英超豪門為主，包含利物浦、兵工廠及曼聯；至於最被易猜出的樂團名則是Blink182。

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