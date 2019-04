MIT優質肉品生產基地 台畜斥資10億新廠落成啟用

2019-04-23 00:00 文/ 台畜 提供



蓄勢待發瞄準美日新加坡市場

台灣農產海外出擊 屏東驕傲再添一筆

國內老字號肉品加工大廠-台畜(全名「台灣農畜產工業股份有限公司」)斥資10億,在屏東農業生物科技園區打造全新廠房,於今天(23日)台畜53周年慶典禮正式啟用,未來將鎖定日本、新加坡、東南亞及美國等地市場,推出更多樣化的肉類產品,滿足國內及海外消費者對牛、豬、雞肉品的需求。

高科技廠房 量產高水準加工肉品 屏東驕傲再添一筆

台畜農科廠位於屏東長治鄉的屏東農業生物科技園區,廠房總面積達6,800坪,耗時三年多完工,主建築為六層樓肉品加工廠,外觀新穎現代,不但是美國綠建築協會LEED黃金級認證綠建築,全廠的軟硬體完全比照日本食品加工廠的標準,以期符合美、日等地的輸入規範。

台灣的優質豬肉產品能夠重新站上國際舞台,意義十分重大,為了能在第一時間迎接豬肉外銷商機,因此台畜不惜鉅資、全力響應推動豬產業現代化。

台畜農科廠結合全新硬體建設以及最先進加工技術,月產量最高達1,200公噸,放眼國內傲視同業,這也將是全台灣產能最大的肉品加工廠,張華欣董事長強調,台畜農科廠對於提升台灣加工肉品的外銷質、量,以及帶動上、中、下游周邊產業發展,都將扮演重要角色。

在生產線的設計與規劃上,台畜農科廠做到嚴格把關,為完全防杜生、熟肉品交叉污染,生品與熟品作業員工從一進廠區就徹底分流,舉凡:更換衣鞋、噴霧消毒、肉品處理、休憩用餐等均以實體牆面明確分隔。另生、熟界面或不同作業區通道,均設置緩衝區阻隔氣流,嚴防交叉污染。建築材料也格外講究,作業區牆面、天花板都是不鏽鋼材質,地板採用造價比不鏽鋼還貴的工業用地板,樓面施工一律採取耐酸、耐鹼、耐磨工法,打造銅牆鐵壁般的優質肉類產品作業環境。

餐廳同步進駐 廠區就可嚐美味

除了全新的加工肉品生產線,台畜農科廠還附設了餐廳,為一般消費者提供服務,餐廳援引精緻肉品概念店RÒU by T-HAM在台北的成功經驗,同樣由澤新建築事務所操刀空間設計,RÒU by T-HAM餐廳曾獲得德國的iF設計獎、紅點設計獎,以及國際室內設計協會亞太區設計大獎中的「年度最佳零售空間」肯定。位在廠區內的餐廳,也將延續RÒU by T-HAM高水準的風格設計,成為廠區內另一亮點,滿足前來造訪消費者的味蕾。

泰式打拋豬肉、迷迭香雞胸肉建立口碑 內銷耕耘求新求變

台畜積極拓展外銷之餘,也透過不斷研發新品來深耕國內市場。近2年來,台畜嗅到調理產品在國內市場的潛力,陸續推出:泰式打拋豬肉、迷迭香雞胸肉、香草戰斧豬排等品項,相繼在市場闖出口碑和成績,並讓台畜感受到雞肉製品的需求成長力道,因此農科廠的新產線也開闢雞肉加工作業區,讓雞肉製品的占比超過一成。

在通路推廣上,台畜也努力耕耘電商市場,目前消費者已可在台畜購物網( shop.tham.com.tw )及蝦皮買到台畜產品。期望爭取更多年輕族群,讓台畜的經典招牌,能夠擦亮在老中青各年齡層消費者的心中。

來料加工展實力 外銷搶攻美加市場

關於外銷佈局,台畜規劃採用美國豬肉來料加工的方式,生產符合美加地區華人口味的肉品,張華欣董事長分析,美加地區華裔人口眾多、肉品需求大,因屏東農業生技園區已經是政府核定的「自由經濟示範區」,享有免關稅及物流方便等優惠,美加豬肉原料來到台畜農科廠,經過優異加工技術,製成符合華人口味的肉品再出口,依然很有競爭力!因此台畜對於打進美國市場抱持高度信心,特別將美國對於肉品廠的衛生條件融入農科廠設計標準,全力做好外銷美國的準備。

<關於台畜>傳承美味 記憶幸福

全名台灣農畜產工業股份有限公司,創立於1967年,是最早將冷凍肉品成功打入日本市場的國內業者。成立超過半世紀以來,在解決國內毛豬生產過剩及滯銷困境、增加農民收益、促進毛豬品種改良、奠定冷凍豬肉外銷基礎,以及增進台日農畜產物交流、平衡貿易逆差,累積眾多成就。

目前台畜在國內西式火腿、培根與西式香腸的市占排名第一,穩居龍頭地位,除了日本和牛、鹿兒島豬、台灣黑白豬肉等生鮮肉品,加工製品類的火腿、培根、熱狗、香腸、肉鬆、肉乾廣受好評。

台畜近年也展開多角化經營,除B2B供應給餐廳飯店業者,2016更自創全新品牌「ROU by T-HAM」,跨足精品肉舖與餐飲市場,先後在台北市仁愛敦南商圈、晶華酒店成立門市。台畜以肉起家,超過半世紀以來堅守本業,並持續往產業鍊的上中下游進行佈局耕耘。觸角從屠宰、生鮮肉、肉品加工製造,到對歐日進口貿易、餐廳經營,從本土產業朝向國際化營運發展,未來將繼續提供消費者更多精緻、健康、美味、便利的高品質產品及服務。