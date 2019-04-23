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滙豐華航聯名卡推3元換1哩特狂回饋 同慶華航60周年

2019-04-23 00:00聯合線上／ 林榮芳

滙豐銀行推出「滙豐．華航聯名卡」全新卡面與系列優惠活動，以最優可享3元累積1哩的高回饋，與台灣旅人共同慶祝華航一甲子的喜悅。一朵梅花航向天際，中華航空被視為最具台灣代表性的航空公司，始終展現最親切的服務與熱誠，陪伴國人追逐夢想、探索世界，讓每一位台灣旅人在世界各地感受家的溫暖。

「滙豐．華航聯名卡」自2010年以來，領先提供全球旅客卓越的服務，針對支持華航的飛行常客，創造多樣化的滙豐卡友權益，讓旅客無論身處台灣或世界各地，都能擴大感受滙豐與華航以客為尊的貼心服務。

圖／滙豐銀行 提供
圖／滙豐銀行 提供
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常在國外奔波、搭過無數世界各國航班的台灣旅人，相遇華航機上那熟悉的語言、合味的餐點，和代表國家的梅花圖樣，總是倍感親切，而華航空姐親切的笑容、提供的專業服務，在4萬英呎的高空，撫慰旅人思鄉情愁。「搭上華航，彷彿離家更近了！」

「滙豐．華航聯名卡」推出印有絢麗梅花圖樣的全新卡面作為60周年紀念版，不僅值得收藏並推出系列優惠活動，凡於6月底前持滙豐華航聯名卡於華航官網購買機票，單筆金額滿新台幣15,000元，即可享最優3元累積1哩的優惠，以回饋廣大支持滙豐銀行與華航的旅客。

目前滙豐華航聯名卡發行卡別包含「滙豐華航無限卡」、「滙豐華航御璽卡」、「滙豐華航白金卡」。「滙豐華航無限卡」及「滙豐華航御璽卡」於活動期間由原本的25元兌換1哩提高至最優3元兌換1哩，而「滙豐華航白金卡」則是由原本的30元兌換1哩提高至最優10元兌換1哩。6月底前持滙豐華航聯名卡至華航官網購買機票，除了原卡購買機票的哩程回饋，還有加碼哩程扣掉原卡累積哩程最高回饋5,000哩，華航官網加碼25%之哩程可另外計算，一次就能同時享有3種哩程優惠的累積。

滙豐銀行進一步說明，「滙豐華航無限卡」及「滙豐華航御璽卡」持卡人於活動期間內上華航官網購票，單筆金額滿新台幣15,000元，即享3元累積1哩華夏哩程(含原本25元累積1哩)，活動期間每卡額外回饋上限5,000哩；「滙豐華航白金卡」持卡人於活動期間內持卡上華航官網購票，單筆金額超過新台幣15,000元，可享10元累積1哩華夏哩程(含原30元累積1哩)，活動期間每卡額外回饋上限5,000哩。以上活動回饋皆不含原卡片國內消費30/25元1哩及華航官網加碼25%之哩程，而持卡人皆須先登錄。

以「滙豐華航無限卡」於活動期間購買16,500元機票為例，可獲得「5,665哩」。

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以「滙豐華航白金卡」於活動期間購買90,000元機票為例，可獲得「8,750哩」。

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以目前國內航空聯名卡20元至30元才能兌換1哩，此次「滙豐．華航聯名卡」最高3元就能換1哩，還能一次享有「原卡回饋」、「60周年活動加碼」、「官網活動加碼」等3項同時累積哩程，回饋相當具有吸引力。而目前滙豐華航聯名卡卡友還獨享里程兌換43折起優惠，原本需要35,000哩兌換一張亞洲各國經濟艙來回機票，卡友僅需25,000哩就能兌換，以亞洲經濟艙來回機票當對換目標來看，此次活動相當已達成1/4的哩程數累積，特狂回饋讓今年暑假及下半年打算出國的民眾，更有理由趁機衝一波。

活動詳情: www.hsbc.com.tw/credit-cards/offers/china-airlines/

立即辦卡: https://bit.ly/2GyIQGr

活動期間、詳情及限制請詳見滙豐銀行官網

謹慎理財 信用至上

滙豐信用卡循環利率5.68%~15.00%，利率基準日104年9月1日。

預借現金手續費新臺幣100元+預借現金金額X3.5%，其他費用請洽滙豐銀行網站查詢

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