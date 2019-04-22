與13家綠能業者合作 新北推節能換購3折起

2019-04-22 12:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北市政府今（22）日世界地球日與13家綠能業者合作，推出汰換節能設備最低六折起及延長保固最高五年等多項優惠，再加新北市政府補助，換購節能設備只要原價三折起，協助新北商家汰換老舊照明、空調，導入智慧節電管理。

新北市副市長吳明機表示，新北市積極推動節能與綠能，且自2015年起已連續五次榮獲中央政府及民間能源轉型推動聯盟評比縣市節能冠軍，推動產業發展兼顧環境保護，是城市永續發展的重要內涵。

為持續擴大產業綠色轉型，新北市整合1.4億元補助資源及13家綠能業者加碼優惠與服務，預計可協助至少2,800家商家完成照明、冷氣及能源管理系統等節能設備汰換，不僅替商家節省2.1億元汰換成本，帶動節電2,766萬度，再省下8,298萬元電費成本。

新北市經發局表示，去年配合經濟部「縣市共推住商節電行動」全面補助轄內商家汰換節能設備，經一整年推動，發現多數商家反映設備汰換成本仍偏高、補助汰換項目過於侷限、申請文件繁多、難以辨別購買產品是否符合補助條件、不瞭解自家營業場所用電情況等。

為鼓勵商家參與節電行動，今年度全面檢討，並以簡政便民、行動治理為指導原則，推出五大創新服務，包含「優惠最划算」攜手綠能業者加碼優惠，商家負擔汰換費用自五折調降為三折起；「品項最多元」成功向經濟部爭取擴大補助，新增T5汰換LED燈補助、50KW以下商家新購或汰換小型能源管理系統補助，以及冰水主機汰舊補助。

「申請最便民」應備文件自八項減為二項；「諮詢最前線」拜訪逾萬家商家，提供專人到府用電健檢及補助資源解說，並結合綠能業者與商圈組織；「參與最光榮」頒發表揚標誌貼紙予參與節能設備汰換店家，宣傳店家綠色形象。

新北市經發局進一步說明，以一般年用電量約10萬度、使用20具T8燈具及4KW冷氣的小商家為例，如照明全數汰換為LED燈，並選用與市府合作的麗柏國際有限公司產品，可享有六折優惠及延長保固達五年，加上市府補助每具最高50%，支出成本由原30,000元降低為9,000元，相當於原價三折優惠，且年節省5,256度電及1萬5,768元電費，成本回收年限由1.9年提前至0.57年。

如冷氣汰換為同規格（4KW）的1級能源效率冷氣機，選用有萬科技股份有限公司提供的「東元品牌1對1變頻冷氣」除可獲75折優惠價，還享有延長一年保固，加上市府補助每KW2,500元，支出成本可由原29,400元降低為11,700元，相當原價四折，且每年可節省1,295度電及3,885元電費，三年節省電費相當於汰換成本。