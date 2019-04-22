親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
房市情報

省油神車是哪台？ 「車輛油耗指南」報你知

我們與惡的距離：一名精神病患家屬的告白

與13家綠能業者合作 新北推節能換購3折起

2019-04-22 12:35經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

新北市政府今（22）日世界地球日與13家綠能業者合作，推出汰換節能設備最低六折起及延長保固最高五年等多項優惠，再加新北市政府補助，換購節能設備只要原價三折起，協助新北商家汰換老舊照明、空調，導入智慧節電管理。

新北市副市長吳明機表示，新北市積極推動節能與綠能，且自2015年起已連續五次榮獲中央政府及民間能源轉型推動聯盟評比縣市節能冠軍，推動產業發展兼顧環境保護，是城市永續發展的重要內涵。

為持續擴大產業綠色轉型，新北市整合1.4億元補助資源及13家綠能業者加碼優惠與服務，預計可協助至少2,800家商家完成照明、冷氣及能源管理系統等節能設備汰換，不僅替商家節省2.1億元汰換成本，帶動節電2,766萬度，再省下8,298萬元電費成本。

新北市經發局表示，去年配合經濟部「縣市共推住商節電行動」全面補助轄內商家汰換節能設備，經一整年推動，發現多數商家反映設備汰換成本仍偏高、補助汰換項目過於侷限、申請文件繁多、難以辨別購買產品是否符合補助條件、不瞭解自家營業場所用電情況等。

為鼓勵商家參與節電行動，今年度全面檢討，並以簡政便民、行動治理為指導原則，推出五大創新服務，包含「優惠最划算」攜手綠能業者加碼優惠，商家負擔汰換費用自五折調降為三折起；「品項最多元」成功向經濟部爭取擴大補助，新增T5汰換LED燈補助、50KW以下商家新購或汰換小型能源管理系統補助，以及冰水主機汰舊補助。

「申請最便民」應備文件自八項減為二項；「諮詢最前線」拜訪逾萬家商家，提供專人到府用電健檢及補助資源解說，並結合綠能業者與商圈組織；「參與最光榮」頒發表揚標誌貼紙予參與節能設備汰換店家，宣傳店家綠色形象。

新北市經發局進一步說明，以一般年用電量約10萬度、使用20具T8燈具及4KW冷氣的小商家為例，如照明全數汰換為LED燈，並選用與市府合作的麗柏國際有限公司產品，可享有六折優惠及延長保固達五年，加上市府補助每具最高50%，支出成本由原30,000元降低為9,000元，相當於原價三折優惠，且年節省5,256度電及1萬5,768元電費，成本回收年限由1.9年提前至0.57年。

如冷氣汰換為同規格（4KW）的1級能源效率冷氣機，選用有萬科技股份有限公司提供的「東元品牌1對1變頻冷氣」除可獲75折優惠價，還享有延長一年保固，加上市府補助每KW2,500元，支出成本可由原29,400元降低為11,700元，相當原價四折，且每年可節省1,295度電及3,885元電費，三年節省電費相當於汰換成本。

若加裝能源管理系統，並選用艾可智能科技股份有限公司方案，可享有20,000元折扣價優惠，加上市府補助每套50,000元，支出成本由原10萬元降低為30,000元，相當原價3折，且平均每年可達節電率10%，節省30,000元電費，約一年即可回收設置成本。

新北市政府世界地球日與13家綠能業者合作，推出汰換節能設備最低六折起及延長保固最...
新北市政府世界地球日與13家綠能業者合作，推出汰換節能設備最低六折起及延長保固最高五年等多項優惠，再加新北市政府補助，換購節能設備只要原價三折起。圖／新北市政府提供
分享

電費綠能
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

境外資金匯回專法 財政部估挹注稅收每年上看600億

2019-04-22 12:26

官方認證省油車風雲榜 TOYOTA PRIUS、KUGA奪冠

2019-04-22 11:56

首季僑外及陸資投資金額皆下滑 基期高所致

2019-04-22 11:46

周怡君任工研院產業學院執行長

2019-04-22 10:06

蘇建榮：台商全球布局應全面性思考 不只看北京的觀點

2019-04-22 09:59

回嗆郭台銘？ 財長蘇建榮：新南向不單靠北京

2019-04-22 09:44

勞動派遣專法停擺？ 許銘春：勞資雙方仍有重大歧見

2019-04-22 09:17

名家觀點／融入外部創新 找出新成長曲線

2019-04-22 01:05

財經觀點／爭取加入經貿組織 更應產業轉型

2019-04-22 00:16

蘇揆就職100天 端出十大菜

2019-04-22 00:08

蘇內閣100天／農地工廠合法化 環團轟

2019-04-22 00:07

蘇內閣100天／北捷環線二期預算 拍板

2019-04-22 00:07

史上最複雜 春遊補助反應冷

2019-04-21 23:27

住房率低…國旅補貼未奏效

2019-04-21 23:26

本周指標／美個人消費支出縮減

2019-04-21 23:00

3月外銷訂單估連5黑 學者：最快第二季轉正

2019-04-21 12:25

一場官司 看見宏達電和谷歌沒說的祕密

2019-04-21 10:11

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

台積3D封裝 獨家搶蘋單

2019-04-21 23:32

省油神車是哪台？ 「車輛油耗指南」報你知

2019-04-22 11:32

小資族40萬、頂客族81萬以下 今年都免繳稅

2019-04-21 21:01

5G出貨 宏達電、啟碁搶頭香

2019-04-22 00:03

旺宏董事長 吳敏求靠毅力走出谷底

2019-04-21 13:56

寶佳 傳躍東元前三大股東

2019-04-21 23:22

蘋果、高通擴大合作 台廠補

2019-04-22 00:00

蘇揆就職100天 端出十大菜

2019-04-22 00:08

郭明錤預期明年5G iPhone帶起換機需求 這幾個產業看好

2019-04-22 10:01

牧德董事長汪光夏 教授變獨角獸

2019-04-21 13:59

日走3000步就有錢！用這招…甩肉還能賺錢

2019-04-22 11:00

史上最複雜 春遊補助反應冷

2019-04-21 23:27

房貸利息列扣 六點不漏

2019-04-22 02:03

報稅列購屋借款利息扣除 六大提醒

2019-04-21 15:31

台積領軍 帶旺生態系

2019-04-21 23:55

蘇內閣100天／北捷環線二期預算 拍板

2019-04-22 00:07

防利益輸送 保險業實質利害關係人納管

2019-04-22 00:26

中華電 23日秀技術串聯成果

2019-04-22 00:02

周怡君任工研院產業學院執行長

2019-04-22 10:06

企業生日快樂／中鼎工程界悍將 年年賺錢

2019-04-21 22:50

台商回流商用不動產搶手 老廠拚資產活化

2019-04-21 21:11

新iPhone加速類載板滲透率 郭明錤看好台光電、臻鼎

2019-04-22 10:26

非蘋擴大採用相關技術 GIS有望受惠

2019-04-21 23:58

扶養孫子女學費終可申報扣減 祖父母今年報稅別忘權利

2019-04-21 20:58

運動休閒健身夯 台灣精品印尼掀熱潮

2019-04-21 12:42

蘋果盛讚「波士頓校區」臻鼎最美廠區首度曝光

2019-04-22 10:01

保險業利害關係人 擴大控管

2019-04-21 23:23

八大公股行庫 女力抬頭

2019-04-21 23:16

回嗆郭台銘？ 財長蘇建榮：新南向不單靠北京

2019-04-22 09:44

第二度插旗台北 全國電子新DC座落古亭商圈

2019-04-22 08:46

蘇內閣100天／農地工廠合法化 環團轟

2019-04-22 00:07

寶佳賺股價…也是一著棋

2019-04-21 23:18

經濟部統計：TOYOTA油電混合車是小客車省油冠軍

2019-04-22 12:13

金管會四招 擴大資本市場

2019-04-21 23:16

翁啟惠領軍生技訪問團以國取經

2019-04-21 22:55

智冠董座王俊博 恣什麼打造他的遊戲王國

2019-04-21 13:51

長榮航空罷工危機下月引爆？ 立委：勞動部不要太鬆懈

2019-04-22 10:18

翁朝棟專訪／鋼鐵公會三招 打破貿易高牆

2019-04-22 00:22

企業舊車換新退稅 要列收入

2019-04-22 02:03

金管會新規／不動產、股票交易 影響大

2019-04-21 23:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top