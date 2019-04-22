官方認證省油車風雲榜 TOYOTA PRIUS、KUGA奪冠

2019-04-22 11:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



近年來環保意識抬頭，民眾購買車輛時都特別注重「油耗」的表現。經濟部能源局今（22）公布107年市售車型油耗測試合格資訊與省油排名，TOYOTA PRIUS HYBRID、福特六和 KUGA TDCI TURBO及HONDA MSX125分別獲得小客車、柴油商用車及機車表現排名最佳，供民眾做為選購車輛的參考。

能源局指出，依最新公布的燃油效率表現排名，小客車以和泰公司引進的TOYOTA PRIUS HYBRID 1,798c.c. CVT 5D油電複合動力汽油小客車表現最佳，每公升汽油平均行駛26.7公里；商用車則以福特六和公司生產的福特六和 KUGA TDCI TURBO C520-7T 1,997c.c. A6 5D柴油商用車勝出，每公升柴油平均行駛17.8公里。

另外，機車採「機器腳踏車燃料消耗量試驗方法」進行燃油效率測試的排名，則以正龍公司引進的HONDA MSX125 MSX125SF 125c.c. M4表現最佳，每公升汽油平均行駛85.1公里。

能源局表示，以上公布的油耗登錄測試值，是在實驗室的特定條件下，測得各車型油耗測試值。民眾於道路行駛時，因受天候、路況、塞車、使用車上空調系統或駕駛行為與習慣等因素影響，實際油耗未必與油耗指南所登錄的油耗測試值一致。

能源局表示，要做到省油、減少二氧化碳排放，除了謹慎選購省油車輛外，正確的駕駛習慣及車輛的定期保養與維修也很重要；例如減輕車上負重，平順的加減速、避免重踩油門急踩煞車，保持正確的胎壓，長時間停等時避免怠速空轉等，都是節能駕駛的好習慣。