周怡君任工研院產業學院執行長

2019-04-22 10:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



工業技術研究院宣佈，由工研院產業學院副執行長周怡君升任產業學院執行長一職。

周怡君是美國哥倫比亞大學教學科技與媒體碩士，具備教學設計、知識創新等科技教育開發專長，擁有深厚的人才培訓推動實務經驗，並積極將新興科技導入各式產業的人才教育。工研院將借重周執行長的專長與經驗，帶領產業學院投入創新學習開發。

工研院以科技研發帶動產業發展，同時肩負培養高科技產業人才的重要使命。工研院院長劉文雄表示，為厚植國家產業發展實力，產業學院積極鏈結全球產業發展趨勢，引進國際先進學程，培訓國內種子師資及產業所需人才；同時協助政府研擬與推動新興產業人才政策，為產業人才發展建構良好環境，使產業學院成為政府、業界人才培育發展上的好夥伴。

周怡君執行長曾擔任經濟部多項產業人才政策規劃與能力鑑定相關計畫主持人，參與多項政府人力政策制訂，熟知科技產業人才需求；並邀請各產業領袖籌組專業委員會，推動經濟部產業人才能力鑑定機制(Industry Professional Assessment System, IPAS)，明確界定各專業人才所需具備的能力；同時，帶領團隊研究產業人才需求多年，進一步運用大數據分析，預測產業未來人力所需。

周怡君表示，人力推廣的政策制訂、人才能力的鑑定機制、與提前預測人力需求的數據分析，都是科技產業人才培育方向的重要依據。產業學院將對準產業需求，結合工研院豐沛的跨領域前瞻技術研發資源與專家，透過多元化課程設計，讓產業界能及早熟悉新興科技的趨勢發展與人才培訓需求，強化台灣產業轉型升級的潛力。例如針對國際間熱門的能源、循環經濟議題，開設電網學院之實務菁英培訓、循環經濟推動經理人培訓等課程，協助國內企業加速與國際趨勢結合，迅速落實於產業運用，搶佔藍海新商機。

周怡君指出，科技產業發展變化迅速，產業界人士必須以最迅速的方式掌握新趨勢發展，而數位轉型帶來學習方式的轉變，正有利於學習者便捷地進修。產業學院以學習者為中心設計課程，提供學習者最需要的精華，結合線上數位課程設計，提高學習效率，並透過數位學習平台，建立學員與講師專家課後的互動管道，激盪出更多火花。對此，產業學院已於4月建立「電網學校 Power School Online」，提供豐富的線上電網管理課程，讓關鍵議題的知識快速擴散至產業界；未來也將推出科技領袖培育數位課程，邀請企業領袖傳承經營心法與知識能量，建立課後數位交流平台，有助於國內科技產業永續經營。