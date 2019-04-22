今年第1季僑外投資金額 衰退逾五成

2019-04-22 09:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



根據經濟部投審會統計，今年第1季核准僑外投資件數為831件，較上年同期增加5.73％；投資金額10億2,442萬2,000美元，較上年同期減少54.4％。

投審會指出，今年第1季僑外投資金額銳減，主要是因去年2月核准日商伊藤忠商事株式會社以約6億6,500萬美元，受讓取得台北金融大樓股份有限公司部分股權，以及去年3月核准德商安聯股份有限公司ALLIANZ SE以約6億4,470萬餘美元增資安聯人壽保險股份有限公司，比較基期較高所致。

投審會表示，若將上述二案投資金額排除，去年第1季僑外投資金額為9億3,700萬7,000美元，今年同期僑外投資金額增加9.3%。

此外，今年第1季核准新南向國家來台投資件數為142件，較上年同期增加11.8％，投資金額4,434萬7,000美元，較上年同期減少25.7％，但紐西蘭、菲律賓及越南來台投資金額均較去年同期大幅成長。

陸資來台投資方面，核准投資件數為31件，較上年同期減少20.51％；投資金額1,100萬7,000美元，較上年同期大幅減少87.53%。

投審會說明，陸資來台投資金額減少原因，主要是去年1月核准陸商富士康工業互聯網股份有限公司透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.，以約7,522萬美元受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司、新加坡商鴻運科股份有限公司及台灣分公司股份等較大投資案所致；若排除此一因素，今年第1季陸資來台投資金額則年減15.59%。

根據統計，自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准投資件數為1,259件，核准投資金額21億9,879萬8,000美元。

對外投資方面，核准件數為148件，較上年同期增加8.03％；投資金額19億9,236萬3,000美元，較上年同期增加60.08％，金額增加是因今年2月核准富邦人壽保險股份有限公司以5億6,523萬歐元，對外投資設立盧森堡FUBON EUROTOWER （LUXEMBOURG） S.A.R.L.較大投資案。

至於核准對新南向國家投資件數為56件，較上年同期增加30.2％；投資金額8億3,585萬1,000美元，較上年同期增加39.9％；其中對新加坡及泰國投資金額較去年同期大幅成長。

另一方面，核准對陸投資件數為127件，較上年同期減少18.59％；核准投資金額12億2,627萬5,000美元，較上年同期減少3.61％。