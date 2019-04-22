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勞動派遣專法停擺？ 許銘春：勞資雙方仍有重大歧見

2019-04-22 09:17經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

「勞動派遣專法」究竟會不會訂？勞動部長許銘春今（22）日坦言表示，尤於勞資雙方還存有重大歧見，短期內要訂定勞資派遣專法確實有困難。

許銘春指出，主要是因為目前勞雇團體針對派遣勞工使用3%上限的規定，以及負面表列，仍存在重大歧見，因此短期內要訂專法有困難，

但，許銘春表示，派遣勞工權益的保障刻不容緩，因此勞動部將採取分階段方式來推動，初期會以行政指導，以及入法的方式來推動，針對勞資雙方有共識的條文先推，不過終期還是會訂定專法，以落實總統的政見。

勞動部長許銘春今（22）日坦言表示，尤於勞資雙方還存有重大歧見，短期內要訂定勞資...
勞動部長許銘春今（22）日坦言表示，尤於勞資雙方還存有重大歧見，短期內要訂定勞資派遣專法確實有困難。聯合報系資料照／記者葉冠妤攝影
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