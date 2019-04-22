勞動派遣專法停擺？ 許銘春：勞資雙方仍有重大歧見

2019-04-22 09:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



「勞動派遣專法」究竟會不會訂？勞動部長許銘春今（22）日坦言表示，尤於勞資雙方還存有重大歧見，短期內要訂定勞資派遣專法確實有困難。

許銘春指出，主要是因為目前勞雇團體針對派遣勞工使用3%上限的規定，以及負面表列，仍存在重大歧見，因此短期內要訂專法有困難，