中火何時滿載發電？經濟部下達指令 穩定供電優先

2019-04-20 21:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



夏季用電尖峰季節即將到來，台中火力發電廠現仍減產一半。 報系資料照／記者黑中亮攝影 分享 facebook

夏季用電尖峰季節即將到來，台中火力發電廠現仍減產一半。經濟部下達指令，以穩定供電優先。台電預估，台中廢水改善將於5月上旬達到台中市政府標準，屆時中火仍會自主降載25%，以展現善意。

至於台火自主減產25%持續多久？台電說，要視屆時整體供電情況、及備轉容量率是否有足夠餘欲而定。若有餘欲，中火就會持續減產；若沒有餘欲，屆時夏季也較無空汙問題，為穩定供電，自然就要滿載發電。

台電中火1至4號機因積極為減少空汙，反造成廢水處理能力不足，致廢水硝酸鹽氮超標，日前遭台中市府重罰2000萬元；中火現也自主減產一半，台電估計，目前備轉容量率約在6%以上。

因台中市府一直要求希望中火停機或拆除，因此，即便中火廢水改善預估5月上旬達標後，中火仍會自主減產25%。

經濟部政務次長曾文生今（20）日表示，中火一部機組占負載約1.6%至1.8%，2部機組就會占3.2%至3.6%，停機對夏季供電會有一定程度影響，希望加緊改善中火廢水處理，使中火能在夏季滿載供電。他強調，經濟部立場就是：「穩定供電是最重要」。

行政院和經濟部設定目標是，今年夏天備轉容量率能達到10%，以穩定供電。

台電預估，新3號機80萬瓩現已在試車中，預期可趕在夏季6月前滿載發電；此外，通霄1、2、3部機去年就已併聯，但受限於線路容量不足，因此無法滿載發電，台電現進行擴線工程，若能順利完成，6月通霄1、2、3部機組也能滿載發電，有助於提升今夏備轉容量率。

除了台中市外，高雄市也有減煤令，對於地方政府相繼限煤，曾文生表示，去年九合一反空汙公投通過，要求每年減1%燃煤發電，經濟部已將地方政府減煤要求一併納入評估，預期在2年內每年減1%燃煤發電，尚還可以做得到。

不過，據了解，在各地方政府限煤情勢下，供電系統已接近上限，如果地方政府再加碼減煤，恐怕就有供電不穩的疑慮了。