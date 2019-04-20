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想不到！日月潭山明水秀 竟也可當再生能源儲能系統

2019-04-20 21:33經濟日報 記者江睿智╱即時報導

日月潭山明水秀，但在台灣電力系統扮有無法取代的角色。日月潭和明潭抽蓄電廠，不僅僅是尖峰用電時「救援投手」，隨著再生能源日益增多，更是儲能大電池。

在抽蓄電廠中，上池日月潭滿水位是748公尺，下池明潭滿水位為373公尺，兩池之間有高低差，台電興建兩條隧道連通上下池；若尖峰用電緊急調度時，就由日月潭放水發電，10幾分鐘就可以滿載；而離峰時如半夜，再將下池的水，抽回到日月潭。水就可以反覆用來發電。

隨著再生能源日益普及，明潭抽蓄電廠更為重要。台電副總李鴻洲表示，中午午休時間，用電會突然下降，太陽能發電仍持續發電，這時為電網穩定，就可以用多餘電來抽水，將水從明潭打回日月潭；等到傍晚時，太陽光電不發電了，但仍有供電需求，這時候就再從日月潭放水下來發電。

根據台電資料，因水力發電為天然資源，每度電成本僅為0.33元；但抽蓄發電因還要用電將水打回上池，成本較高，抽蓄發電每度成本為3.48元；因再生能源儲電系統仍不成熟，且成本相對高，抽蓄電廠儲能功能，成本就相對低。

李鴻洲表示，因應再生能源發展，台電也在研議興建第2座抽蓄電廠，目前評估德基（上池）、谷關（下池）的可行性。

經濟部政務次長曾文生表示，興建抽蓄電廠的方向，經濟部支持，但要具備可行性，包括地質條件、開發經費等須進行可性評估。

日月潭來的水發完電後，注入明潭。圖為發完電的排水口，若發電中，水位就會持續上升。...
日月潭來的水發完電後，注入明潭。圖為發完電的排水口，若發電中，水位就會持續上升。記者江睿智／攝影
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日月潭上池，明潭為下池，上下池之間興建隧道連接。圖為日月潭和明潭之間連通隧道，跨...
日月潭上池，明潭為下池，上下池之間興建隧道連接。圖為日月潭和明潭之間連通隧道，跨過頭社溪。記者江睿智／攝影
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美麗的日月潭，在台灣電力系統中，也具備再生能源的儲能功能。記者江睿智／攝影
美麗的日月潭，在台灣電力系統中，也具備再生能源的儲能功能。記者江睿智／攝影
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日月潭電廠再生能源
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