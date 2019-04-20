遭開除後翻身成「耳機王」 鴻海戰將感謝郭台銘這2點

2019-04-20 11:37 聯合新聞網 綜合報導



曾是鴻海集團內最年輕事業群總經理謝冠宏控告鴻海違法解雇。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 曾被形容是「鴻海戰將」的謝冠宏，因在飛機上接到董事長郭台銘要求返回開會不及遭開除，鴻海違法解雇應付給他150萬1500元資遣費、200萬元工作獎金、23萬5000股，全案也告一段落，現在謝創業轉戰鑽研耳機技術，短短一年多營收就破億，成為蘋果代工廠鴻海的大敵手，他也坦言「感謝郭董給他轉業機會。」

謝冠宏曾接受《東森新聞》專訪表示，當時下不了飛機，也不好意思回去，因此就這樣離開。之後成為「中國Beats」加一聯創(1 more)創辦人暨總裁，也曾收到小米科技總裁雷軍邀請，差點成為小米科技合夥人，謝坦言50歲才創業，壓力不小，從蘋果線轉戰耳機後，短短一年多營收就破億，很感謝郭董給他這個創業機會。

謝冠宏也特別要感謝郭董兩點，第一是在鴻海的10年來，郭董給了很多機會和挑戰，第二則是要感謝給我很多思考機會，重新思考如何出發，這是一個很寶貴的機會，所以一點都不會埋怨。前鴻海集團發言人劉冠吟表示：「老闆（郭台銘）對這位離職的主管，一直都相當欣賞，也很禮遇，所以他們的關係是很好的。」

而謝冠宏靠著售價49元人民幣(約225元台幣)的耳機，打敗高價國際品牌Beats耳機，現在也成為了蘋果代工廠鴻海的大敵手，謝冠宏也說，耳機能成功，也要感謝一位現年27歲的美女耳機設計師陳姣，她說耳機不只要有音質，還要有時尚感，才能成為生活中不可少的配件。