為鼓勵工廠省更多電 經濟部5月推系統性節電補助

2019-04-19 21:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部政務次長曾文生今（19）日表示，經濟部將推出「系統性節能補助方案」，以工廠節電為補助單位，鎖定紡織、建材、金屬製造、水泥及服務業等產業，預訂5月底前公告。

曾文生今日參訪冠軍建材苗栗廠綠色工廠後，作上遊表示。他說，一直以來經濟部能源局對企業節能補助都是採單一產品，如電動馬達，但為加速企業節電腳步，現研議推動系統節能，主要針對傳動系統、加熱系統、空調系統等投入設備改善，達到節電成效。

他表示，能源局將會訂出補助的基準，基本上是視其節電改善多少，以補助設備投資；他強調，該方案主要是以節電為補助標的。

在實務運作上，曾文生表示，能源局將依過去推動ESCO（節能服務產業）發展經驗，計算出一個合理「節1度電所需投資成本」，就像「底價」，低於底價者，直接補助，若高於底價者，則由業者競爭，才能獲得補助。

他並表示，能源局規畫「系統性節能補助方案」，將優先鎖定紡織、建材、金屬製造、水泥及服務業等，希望在各產業做出示範性節電工廠。未來再進一步擴大。

他也表示，因為都市大樓節電也很重要，因此擬將服務業納入，不過補助服務業遭遇最大難題是，電費是店家負擔，節電設備則由房東負擔，如何鼓勵節電，必須在節電財務及利潤分攤上有一個設計，能源局也希望能設計出一個機制，讓服務業參與系統性節電。

他表示，「系統性節能補助方案」初步規畫於2020年、2021年各補助1億元，原本構想是補助10種產業、10案，每案上限是1000萬元，以作出示範工廠；但是節電成本有可能逐年下降，而且補助規模減少，也可讓參與企業更多，因此決定改變作法，補助不會僅限於10案。

能源局表示，現行企業投資單一節電設備補助，每年總計補助約2億元，未來仍會繼續維持。「系統性節能補助方案」則是新補助計畫，目的是希望企業透過系統性節能，省下更多電。