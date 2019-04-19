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台商回台再添五案！投資額154億元、創逾1300就業機會

2019-04-19 18:07經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

經濟部投資台灣事務所今（19）日再度召開「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會議，核准堤維西交通、亞崴機電、連訊通信、高鼎精密材料、永勝光學等五件投資案，投資金額總計逾新台幣154億元，新增逾1,300個本國就業機會。

經濟部指出，「光」的專家堤維西交通工業成立於1986年，擁有全台灣第一條自動化車燈生產線，自主研發製造的多款高效能車燈照明產品，以自有品牌行銷80多國享譽全球。堤維西以台灣為主要生產基地，在泰國、中國大陸常州、昆山也有設廠，此次為調整全球布局確保長期競爭優勢，決定斥資逾40億元擴大生產規模，於台南科技工業區建置第二座自動倉儲，同時擴建現有工廠，添購自動化機器設備，朝向智能化工廠邁進。

亞崴機電為老字號CNC加工中心機製造大廠，產品線涵蓋各類型加工機，尤其在大型龍門機更有「龍門世家」美譽，具有堅強研發實力，產品廣受全球市場肯定。為減緩貿易戰導致營收銳減，規劃擴大CNC工具機產線，投資23.5億元於嘉義大埔美廠新建廠房、新竹縣新埔鎮擴廠，並導入智慧工廠關鍵技術與應用，將可新增本國就業人數約142人。

專事光纖通訊被動元件研發製造的連訊通信，產品廣泛應用於基地台、電信、數據中心、網路通信相關領域。為因應美中貿易戰全球產業供應鏈重組，以及根留台灣避免技術外流的一貫理念，決定將中國部分銷美產線移回台灣，投資1.6億元於新北市新店區、新竹科學園區周邊分階段建置廠房新設光纖通訊產品生產線，以健全台灣通訊產業供應鏈體系，迎接5G新世代商機，將可新增本國就業人數約160人。

高鼎精密材料深耕聚氨酯產業30多年，開發出能自然分解的環保型熱可塑性聚氨酯膠粒（TPU）、領先業界的多種綠色環保材料，廣泛運用於食、衣、住、行、育樂及醫療產業，為亞洲TPU材料前五大供應商，在台灣化學原材料界位居領導地位。由於美中貿易戰嚴重衝擊業績而調整布局因應，規劃投資26億元在台中工業區現有廠址、新購大埔美精密園區進行升級擴廠，以增設醫材及綠色高值聚氨酯應用材料新產線，將可新增40個本國專業人才就業機會。

永勝光學隸屬金可國際控股，旗下海昌隱形眼鏡可說是隱形眼鏡品牌中的本土天王，一向以「台灣設計、區域製造、全球銷售」為全球投資布局主軸，將高附加價值核心技術研發、人才培育等留在台灣。為降低美中貿易戰高額關稅帶來的衝擊及配合客戶要求，決定分散生產基地，預計投入62.5億元於中部科學園區擴廠增設產線，以台灣做為未來外銷歐美的生產據點，將可新增900個本國就業機會。

經濟部指出，「歡迎台商回台投資行動方案」從元旦實施迄今，已有35家廠商通過資格審查，總投資金額逾1,370億元，帶來超過11,800個本國就業機會，後續還有50多家廠商表達移轉部分產能回台，或進一步評估返台投資、增設產線的意願。

「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會議新核准五件投資案，投資金額總計逾新台幣154...
「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會議新核准五件投資案，投資金額總計逾新台幣154億元。圖為工具機廠組裝生產線。 圖／聯合報系資料照片
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