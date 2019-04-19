訂定國家AI戰略 立委擬提「人工智慧發展基本法」

2019-04-19 16:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



AI人工智慧發展方興未艾，立法委員許毓仁今（19）日指出，大數據與AI是未來的新興產業，美國、英國及日本等國都已推動相關政策與法案，他將提出「人工智慧發展基本法」，打造台灣AI發展戰略。

許毓仁今日召開「人工智慧發展基本法草案公聽會」，並在會中做成三大決議，包括AI產業推動首重數據應用，而且應有立法上的授權，要以明確定義在科技數據與公共政策找尋平衡，透過導入法令保護使用者個資、隱私。

第二，政府應有推動AI的基本戰略，不能是多頭馬車，以立法授權行政單位做細部規劃，藉由發展產業的準確度讓台灣「小而強」。

最後，他將提出人工智慧發展基本法草案，落實透明、可控制性及隱私保護原則。

立委林為洲也呼應，大數據應用在未來相當關鍵，資料蒐集與授權有必要訂定相關規範，讓業者使用資料不會觸法，並且不會限制業者的發展。

台灣大學人工智慧研究中心主任陳信希指出，台灣目前AI的技術應用層面，包含自駕車與無人機技術都有卓越表現，證明台灣在AI領域的發展有巨大發展空間，亟待國家整合科學、技術、醫療等團隊資源，並就不同類型的大數據訂定相應的應用規範。

台灣大學人工智慧與機器人研究中心教授邱瀚模強調，醫療是AI發展中最能深入應用的領域，當前的醫療數據面臨數據格式複雜、資料散在各處、解析資料難度高以及法規限制等問題，亟待克服解決。

許毓仁認為，衛福部應該開放醫療、健保資料，例如日本厚生勞動省建立醫療院所間可交換性的醫療數據。

台灣區電機電子工業同業公會理事長游文光表示，台灣代工產業面臨瓶頸，尤其美中貿易戰火延燒，台商受害最嚴重，台灣的中小企業應該利用此次AI浪潮的契機，切入全球產業鏈，像是無人機、電動車的馬達，各式各樣的零件、晶片都來自台灣，台灣有能力製造各式產業所需的芯片，讓「MIT」再次發光。

裕隆集團法務暨智財部副理孫文玲也說，各種AI的技術需要個人或非個人的資料深化技術內涵，訂定開發準則有助於產業界發展技術、應用。