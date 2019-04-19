捲進葉美麗掏空風波 郡宏發聲明澄清

2019-04-19 14:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



誠美材（4960）副董事長葉美麗日前因遭控以假交易，掏空子公司逾2.6億元，被檢調約談，後以500萬元交保，限制出境、出海。捲入事件的郡宏光電，今（19）日發聲明澄清，所有交易均依合約按照客戶規格交付，無葉美麗指稱之品質瑕疵，若因葉美麗等人犯罪違法行為，造成公司商譽及任何實質損失，絕對依法追訴。

據稱，葉美麗去年9月以採購導電膜名義，將子公司茂豐公款286萬美元匯給香港紙上公司「BAO BUI」，該公司只有一個自然人「Kuo Ya-Wen」，為葉的女兒郭雅雯。同年同月，葉以相同手法，與郡宏進行交易，支付貨款200多萬美元，郡後再將錢洗進郭雅雯帳戶。葉去年1月間也以每股7元、總價約新台幣4200萬元，購入郡宏6000張股票，同年10月4日再過給南部某立委貼身女助理賴麗團，同年月26日再以9000萬賣回茂豐、茂宇兩家公司。總計三筆交易，掏空約新台幣2.6億元資產。

郡宏聲明指出，公司專注本業製造，並未涉入任何違法交易，與茂豐間的交易紀錄，均屬合法常規交易，每筆商業交易均有貨物金流可對照追查，絕無協助或參與葉美麗洗錢案等任何不法情事。