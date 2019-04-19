又是跨國詐騙！ 這2種「貨物通關證明」都是假的

2019-04-19 13:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



海關又見跨國詐騙，財政部關務署表示，外國詐騙人士偽造不存在之貨物通關文件，不僅印有關務署圖樣，還仿製已退休前署長饒平字跡簽證及戳章，受害本國公司財損未知。關務署指出，該署並未提供該類貨物通關制式文件，籲本國公司行號及民眾小心求證。

「我們根本沒有這種文件」，關務署官員表示，近期陸續發生2起偽造貨物通關文件案件，其中一例受害者為本國公司，疑似客戶資料外洩，有心人士偽裝成該公司外國客戶，假意進行財物交易，甚至出具自行偽造的貨物通關文件，意圖誘騙本國公司繳納相關通關處理費用。

關務署指出，該詐騙人士偽造一份英文貨物通關文件，不僅印有關務署圖樣，還仿製已退休前署長饒平字跡簽證及戳章，假可亂真，此例為4月15日接獲，該偽造文件則宣稱財物已於4月9日通關，期間本國公司財損未知。