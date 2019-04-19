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又是跨國詐騙！ 這2種「貨物通關證明」都是假的

2019-04-19 13:30經濟日報 記者程士華╱即時報導

海關又見跨國詐騙，財政部關務署表示，外國詐騙人士偽造不存在之貨物通關文件，不僅印有關務署圖樣，還仿製已退休前署長饒平字跡簽證及戳章，受害本國公司財損未知。關務署指出，該署並未提供該類貨物通關制式文件，籲本國公司行號及民眾小心求證。

「我們根本沒有這種文件」，關務署官員表示，近期陸續發生2起偽造貨物通關文件案件，其中一例受害者為本國公司，疑似客戶資料外洩，有心人士偽裝成該公司外國客戶，假意進行財物交易，甚至出具自行偽造的貨物通關文件，意圖誘騙本國公司繳納相關通關處理費用。

關務署指出，該詐騙人士偽造一份英文貨物通關文件，不僅印有關務署圖樣，還仿製已退休前署長饒平字跡簽證及戳章，假可亂真，此例為4月15日接獲，該偽造文件則宣稱財物已於4月9日通關，期間本國公司財損未知。

第二例則是發生在日本，日商於3月28日來信求證，提供其交易對象所偽造之貨物通關文件，並以英、日文並陳偽造貨品內容及金額。關務署表示，海關並無此相關格式文件，提醒商民接獲類似通知，一定要提高警覺，不要聽從其指示支付款項，同時應與國外寄件人聯繫確認，並向進口地海關求證，以免上當。

偽造的日文「貨物通關證明」。關務署／提供
偽造的日文「貨物通關證明」。關務署／提供
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不肖人士偽造的英文「貨物通關證明」，不僅印有關務署圖樣，還仿製已退休前署長饒平字...
不肖人士偽造的英文「貨物通關證明」，不僅印有關務署圖樣，還仿製已退休前署長饒平字跡簽證及戳章，受害本國公司財損未知。關務署／提供
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詐騙海關退休
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