台商回台投資超火熱 龔明鑫：證明當初政策判斷是對的

2019-04-19 11:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



因應美中貿易衝突，台商回台投資核准金額衝破1,200億元，行政院政務委員龔明鑫表示，「歡迎台商回台投資行動方案」今年元旦上路以來，在短時間內就有如此成果，代表當初政策評估是對的，政府做的事情「接地氣」，符合廠商需求。

隨著今年內閣異動，龔明鑫從經濟部次長升任財經政委，負責督導相關業務，經濟部今（19）日公布他與財經媒體人胡采蘋暢談台商回台投資議題的影片。

龔明鑫指出，長期以來的國際貿易情勢，中國享受非常大的貿易順差，但對開放市場比較保守，形成不甚公平的貿易關係，美國對此積怨已久，雙方衝突勢所難免，台灣依靠中國的發展模式也必須改變。

談及台商回台投資，龔明鑫指出，由於國內土地、人力有限，因此樂見網通、高階自行車等高附加價值的產業回台，而現在更令人高興的是，以前筆記型電腦撤離台灣，在國內已經沒什麼生產線，近期因應美中貿易戰也開始調整布局，尤其高階商用筆電主攻歐美市場，若能將產地移回台灣，藉此破除資安疑慮，也有助於銷售情況。

截至4月12日統計，「歡迎台商回台投資行動方案」已有30家廠商通過資格審查，總投資金額已突破1,200億元，可望超過10,500個本國就業機會，後續還有50多家廠商表達移轉部分產能回台，或進一步評估返台投資、增設產線意願。

龔明鑫指出，歡迎台商回台投資方案在短時間內績效熱烈，自己看到這樣的成果也很高興，代表當初在做政策評估的判斷是對的，政府做的事情「接地氣」，符合廠商需求。

龔明鑫也偷偷爆料，蔡英文總統開會時曾經抱怨，報告「數字」實在太多又艱深，她看得很吃力，遑論一般民眾，應該要更簡化。