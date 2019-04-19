親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

曾嗆郭台銘囂張 柯文哲：我兇一次他馬上轉彎就跑了

6.1地震撼全台！3護理師不顧安危急護嬰 網讚天使

台商回台投資超火熱 龔明鑫：證明當初政策判斷是對的

2019-04-19 11:16經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

因應美中貿易衝突，台商回台投資核准金額衝破1,200億元，行政院政務委員龔明鑫表示，「歡迎台商回台投資行動方案」今年元旦上路以來，在短時間內就有如此成果，代表當初政策評估是對的，政府做的事情「接地氣」，符合廠商需求。

隨著今年內閣異動，龔明鑫從經濟部次長升任財經政委，負責督導相關業務，經濟部今（19）日公布他與財經媒體人胡采蘋暢談台商回台投資議題的影片。

龔明鑫指出，長期以來的國際貿易情勢，中國享受非常大的貿易順差，但對開放市場比較保守，形成不甚公平的貿易關係，美國對此積怨已久，雙方衝突勢所難免，台灣依靠中國的發展模式也必須改變。

談及台商回台投資，龔明鑫指出，由於國內土地、人力有限，因此樂見網通、高階自行車等高附加價值的產業回台，而現在更令人高興的是，以前筆記型電腦撤離台灣，在國內已經沒什麼生產線，近期因應美中貿易戰也開始調整布局，尤其高階商用筆電主攻歐美市場，若能將產地移回台灣，藉此破除資安疑慮，也有助於銷售情況。

截至4月12日統計，「歡迎台商回台投資行動方案」已有30家廠商通過資格審查，總投資金額已突破1,200億元，可望超過10,500個本國就業機會，後續還有50多家廠商表達移轉部分產能回台，或進一步評估返台投資、增設產線意願。

龔明鑫指出，歡迎台商回台投資方案在短時間內績效熱烈，自己看到這樣的成果也很高興，代表當初在做政策評估的判斷是對的，政府做的事情「接地氣」，符合廠商需求。

龔明鑫也偷偷爆料，蔡英文總統開會時曾經抱怨，報告「數字」實在太多又艱深，她看得很吃力，遑論一般民眾，應該要更簡化。

但他也說，蔡總統其實沒有那麼嚴肅，有時候也會講些笑話，或是家中愛貓「蔡想想」和「蔡阿才」的故事。

行政院政委龔明鑫 本報系資料庫
行政院政委龔明鑫 本報系資料庫
分享

台商龔明鑫經濟部
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

不敗教主陳重銘：存股降低投資成本才是王道

2019-04-19 10:12

郭台銘參選 業界支持：拚經濟一定贏

2019-04-19 09:19

開曼經濟實質2.0 安永：可減緩對台商衝擊

2019-04-19 11:14

台灣最大的危機是「轉型的決心」！一個兩岸觀察家指出：改變台灣的4大重點

2019-04-19 09:24

元大證券投資先生App獲 2019創新商務獎

2019-04-19 09:18

游振偉 出任能源局長

2019-04-19 01:25

離岸風電併聯 拚最後一哩路

2019-04-19 01:25

華航獨董待遇 將調回原薪

2019-04-19 01:20

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

新聞分析／當員工為加薪罷工…管理高層兩套標準？

2019-04-18 23:51

名家觀點／人生的意義

2019-04-18 23:23

北市勞動局證實 儂特利欠75名員工薪水

2019-04-18 21:40

長榮勞資調解破局工會明討論後續 交部籲重回協商

2019-04-18 21:06

中油認列海外礦區資產 減損逾32億元

2019-04-18 19:36

VHQ遭指涉掏空 董事長斥假新聞採取措施

2019-04-18 16:39

全球最大保麗龍原料廠見龍化工爭產 糾葛9年還沒完

2019-04-18 15:33

《獨家直擊》豐田核心基地 氫氣車王國揭密

2019-04-18 15:30

調整菸稅？ 財政部：絕對沒有這樣的規畫

2019-04-18 12:57

台灣經濟「緩中求穩」 國發會提醒四大風險

2019-04-18 11:10

漲價有感！菸稅進帳多5成 買菸的人少了

2019-04-18 09:53

名家觀點／引進國際會計準則要有彈性

2019-04-15 00:21

台灣最大銀行螺絲鬆了？臺銀總座連華映22億元呆帳都交代不清

2019-04-12 10:09

美麗的金銀島 臺灣多有錢？超乎你我想像

2019-04-12 08:53

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:13

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

南山人壽變更收費逾3萬保戶受影響 金管會重罰600萬

2019-04-18 17:04

三星關廠 友達、群創迎轉單

2019-04-18 12:00

南山人壽總經理遭停職半年 公司回應了

2019-04-18 18:47

第三方支付、電子支付及電子票證 一張表看懂差別

2019-04-18 21:02

長榮空服員不排除罷工 學者：不該把旅客當籌碼

2019-04-18 14:39

損害保戶權益…南山遭罰600萬 總座停職半年

2019-04-18 23:45

寶佳逆襲 奪永大經營權

2019-04-19 01:19

別再說千元大鈔是四個小朋友了！央行解密：不只四位

2019-04-18 17:29

蝦密！醫療費能否抵扣稅 得先上對醫院

2019-04-18 14:16

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

變更收費方式 南山人壽挨重罰

2019-04-18 23:23

才取消交易又要買 蘋果西打公司大飲公告買新店土地

2019-04-18 18:30

南山人壽二點聲明 營運照常

2019-04-18 23:23

影響保戶權益金管會重罰南山600萬元 總經理停職半年

2019-04-18 17:26

拚電子支付 金管會宣布電子支付機構五大開放措施

2019-04-18 19:49

全聯投資遇逆風！旗下藥安康雙北門市明日起歇業

2019-04-19 10:15

台積電 上調兩市場銷售預期

2019-04-19 01:19

央行小學堂揭密 千元鈔躲著2位隱藏版小朋友

2019-04-18 16:38

郭台銘5月訪威州 盯新廠進度

2019-04-19 01:19

中華電董座換人 政院否認鄭優「被退休」

2019-04-18 22:10

台積代工蘋果 全數用綠電

2019-04-19 01:19

地震保險投保率 這三個縣市投保率最高

2019-04-18 17:50

台積上季EPS 2.37元 走出最壞狀況

2019-04-19 01:01

市場派拿下永大經營權 許作名：日立、寶佳將進行協商

2019-04-18 17:07

北市勞動局證實 儂特利欠75名員工薪水

2019-04-18 21:40

出售自宅減免 須符三要件

2019-04-19 02:19

Fintech追求效率 踩到監管紅線

2019-04-18 23:23

離岸風電併聯 拚最後一哩路

2019-04-19 01:25

院會通過長照扣除額 估29萬人共減稅20億元

2019-04-18 14:43

只有50輛！ 現代鋼鐵人車款一推出 就快賣完

2019-04-18 16:48

北市二大樓傾斜 有21位住戶投保基本地震險

2019-04-18 19:50

拚電子支付 金管會5大開放

2019-04-19 00:37

仁寶轉投資 進軍AI醫療

2019-04-19 01:19

新聞分析／當員工為加薪罷工…管理高層兩套標準？

2019-04-18 23:51

兆豐銀 推一日快閃送芭樂

2019-04-19 02:04

台灣最大的危機是「轉型的決心」！一個兩岸觀察家指出：改變台灣的4大重點

2019-04-19 09:24

長榮空服員恐醞釀罷工 勞長喊話：資方要拿出最大誠意

2019-04-18 15:47

金管會五大開放 力挺電子支付

2019-04-19 02:04

樂天攻純網銀 強打兩優勢

2019-04-19 02:20

長照扣除額12萬 訂排富條款

2019-04-19 02:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top