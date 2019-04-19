台灣最大的危機是「轉型的決心」！一個兩岸觀察家指出：改變台灣的4大重點

2019-04-19 09:24 商業周刊 黃齊元／商業.com專欄作家



最近在一個晚宴上，我遇見一位高中同學，我們聊著一些人事，他提到市議員王世堅，我一下子沒有會過意來，不知他為何要提，後來才想起來我們是同班同學。

然而我印象中的王同學，和現在口若懸河的王議員完全無法連結，我只記得當年的王世堅根本不是這個樣子，這說明每一個人都會改變，而且有無限的潛能。

不僅是個人，企業也會改變，大部分的企業會衰退，但極少數企業會脫胎換骨，變成完全不一樣的公司，比以前更好。20年前，芬蘭百年木材老店諾基亞成為全球手機領導品牌；去年微軟重組，從以Windows為主的軟體公司轉型雲端服務，股價一飛沖天；最近蘋果成立Apple News，未來將發展內容與服務，不再靠賣手機。

和美國及中國比較，台灣的問題在於轉型的決心、手段與速度。聯合報系資料照 分享 facebook

我們處在一個大變動的時代，很多是商業模式的改變。除了蘋果之外，最近迪士尼也推出串流服務Disney +，這項無廣告、主打家庭訂戶的新服務，月費僅為Netflix的一半，顯示傳統媒體與高科技大廠爭奪市占的雄心。

小米最近公告財報，董事會奬勵創辦人雷軍2%股權，以致其總薪酬高達98.18億人民幣（約451億新台幣）。小米去年剛上市時有一陣子市值和鴻海相同，然而鴻海成立40年，小米卻只有8年，而且是走由創投支持的新創模式。關鍵在於創新，雷軍打造了中國大陸第一個面向世界的硬體品牌，反觀台灣品牌紛紛不支倒地，令人感嘆！

和美國及中國比較，台灣的問題在於轉型的決心、手段與速度。大多數人還是習慣「漸進式」（evolutionary）的轉型，不能接受「革命式」（revolutionary）的變革，純網銀和Uber的開放就是例子，但事實是沒有比現在更好的時機來進行變革。

台灣膽識不足，主要在於大家對於大環境看法不一致，有的人認為很好，有的人覺得很糟。另外我們缺乏可以學習的模範，中國大陸企業早已把台商遠遠拋在後面，而美國對新經濟的擁抱也是台灣所沒有的。在新經濟的洪流裡，企業需勇敢做「領導者」，而非「跟隨者」。 就外交來看，台美的關係由於中美貿易大戰緣故，的確比以往任何時候都要更好。姑且不論我們是否被川普當作棋子，但很少企業能從中獲利，連郭台銘的威斯康辛州設廠計劃都遭到亂流。

至於兩岸關係，則正朝向兩極化發展。蔡政府和對岸已撕破臉，但大陸惠台政策卻深得民心。不過若講投資，全世界的企業都在重新布局，大舉撤出中國。

從經濟數據觀察，台灣的投資環境確有改善，不僅台商回流超過千億，而且外資積極尋找台灣投資機會，包括Google設立亞太最大的研發中心，美國私募股權基金併購李長榮化工，以及亞洲基礎建設基金瞄準彰化離岸風電商機。前兩年最大的經濟問題，如缺乏企業投資、失業以及年輕人22K低薪，現在好像都沒有人再提了。

表面看起來，台灣一切應該好的不得了，但台商心中的痛苦又有誰知？最近我舉辦一場產業高峰論壇，主題叫做「走出暴風圈」，探討台商轉型幾大關鍵議題，包括傳承接班、跨界挑戰、產業整合、國際布局以及新經濟衝擊等，每一個題目都很實際，可以說問題通通集中在一塊。

25年前，台商大舉前進中國大陸，利用低成本生產製造，抓住了當時的人口紅利，造就了許多台商翻身的契機，但也拖延了轉型升級，讓一些該淘汰的企業繼續苟延殘喘。在當今天許多台商大舉回流之際，台灣最大的危機是轉型升級不夠徹底，仍依循昨日的商業模式。

台灣最優秀的年輕人許多皆已前進中國大陸，他們不是去做製造，而是從事服務、創意和新經濟。換言之，台商假如從事傳統製造，在本地將找不到足夠工人，根本解決之道在智慧製造，但並不容易。

現在是很奇妙的時刻，「這是最好的日子，也是最壞的日子」，機會與挑戰並存。所有的問題都是長期性的、結構性的，比如說產業整合和國際化，你短期不處理沒有關係，但拖得越久未來就越難處理。

如果你做一個民意調查，大多數人可能覺得我們日子現在並不差。但如果問大家願不願意改變，很多人可能會點頭。It is not bad, but it should be better, much better. 問題在於HOW。

很多人今天不是不願意改變，而是不知怎麼做，或者不敢跨出第一步。其實沒有那麼難，首先要強迫自己多花一些時間在和未來有關的事物上面，不要管別人怎麼想。我以前90%以上的時間都在做和過去相關的傳統事情，但現在已經改成各一半，有一半時間在規劃和未來有關的平台。

第二是要強調「終身學習」，像張忠謀一樣，不斷吸收新知識。轉型發揮效果的關鍵在於top-down，不是bottom-up，因此CEO不能假手於他人，絕不可能派一個員工參加「AI補習班」，企業就變成智慧企業。

第三是「從小做起」，先進行一個試點，切出一個團隊，或成立一個新部門，從那裡開始推動，再擴散到整個組織，不要想畢其功於一役。

第四是「引進新人」和「歸零心態」。唯有外部的人才能帶來新的思維和作法，同時我們一定要勇於拋棄過去，大膽重新開始。

週末老虎伍茲在美國高球名人賽封王，43歲的他歷經桃色風波和背傷低潮，自2008年美國公開賽後，未再拿過冠軍，有人認為他已經完了。

假如老虎都能轉型成功東山再起，so can Taiwan。Just do it！

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