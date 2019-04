台灣最大的危機是「轉型的決心」!一個兩岸觀察家指出:改變台灣的4大重點

2019-04-19 09:24 商業周刊 黃齊元/商業.com專欄作家



最近在一個晚宴上,我遇見一位高中同學,我們聊著一些人事,他提到市議員王世堅,我一下子沒有會過意來,不知他為何要提,後來才想起來我們是同班同學。

然而我印象中的王同學,和現在口若懸河的王議員完全無法連結,我只記得當年的王世堅根本不是這個樣子,這說明每一個人都會改變,而且有無限的潛能。

不僅是個人,企業也會改變,大部分的企業會衰退,但極少數企業會脫胎換骨,變成完全不一樣的公司,比以前更好。20年前,芬蘭百年木材老店諾基亞成為全球手機領導品牌;去年微軟重組,從以Windows為主的軟體公司轉型雲端服務,股價一飛沖天;最近蘋果成立Apple News,未來將發展內容與服務,不再靠賣手機。

我們處在一個大變動的時代,很多是商業模式的改變。除了蘋果之外,最近迪士尼也推出串流服務Disney +,這項無廣告、主打家庭訂戶的新服務,月費僅為Netflix的一半,顯示傳統媒體與高科技大廠爭奪市占的雄心。

小米最近公告財報,董事會奬勵創辦人雷軍2%股權,以致其總薪酬高達98.18億人民幣(約451億新台幣)。小米去年剛上市時有一陣子市值和鴻海相同,然而鴻海成立40年,小米卻只有8年,而且是走由創投支持的新創模式。關鍵在於創新,雷軍打造了中國大陸第一個面向世界的硬體品牌,反觀台灣品牌紛紛不支倒地,令人感嘆!

和美國及中國比較,台灣的問題在於轉型的決心、手段與速度。大多數人還是習慣「漸進式」(evolutionary)的轉型,不能接受「革命式」(revolutionary)的變革,純網銀和Uber的開放就是例子,但事實是沒有比現在更好的時機來進行變革。

台灣膽識不足,主要在於大家對於大環境看法不一致,有的人認為很好,有的人覺得很糟。另外我們缺乏可以學習的模範,中國大陸企業早已把台商遠遠拋在後面,而美國對新經濟的擁抱也是台灣所沒有的。在新經濟的洪流裡,企業需勇敢做「領導者」,而非「跟隨者」。 就外交來看,台美的關係由於中美貿易大戰緣故,的確比以往任何時候都要更好。姑且不論我們是否被川普當作棋子,但很少企業能從中獲利,連郭台銘的威斯康辛州設廠計劃都遭到亂流。

至於兩岸關係,則正朝向兩極化發展。蔡政府和對岸已撕破臉,但大陸惠台政策卻深得民心。不過若講投資,全世界的企業都在重新布局,大舉撤出中國。

從經濟數據觀察,台灣的投資環境確有改善,不僅台商回流超過千億,而且外資積極尋找台灣投資機會,包括Google設立亞太最大的研發中心,美國私募股權基金併購李長榮化工,以及亞洲基礎建設基金瞄準彰化離岸風電商機。前兩年最大的經濟問題,如缺乏企業投資、失業以及年輕人22K低薪,現在好像都沒有人再提了。

表面看起來,台灣一切應該好的不得了,但台商心中的痛苦又有誰知?最近我舉辦一場產業高峰論壇,主題叫做「走出暴風圈」,探討台商轉型幾大關鍵議題,包括傳承接班、跨界挑戰、產業整合、國際布局以及新經濟衝擊等,每一個題目都很實際,可以說問題通通集中在一塊。

25年前,台商大舉前進中國大陸,利用低成本生產製造,抓住了當時的人口紅利,造就了許多台商翻身的契機,但也拖延了轉型升級,讓一些該淘汰的企業繼續苟延殘喘。在當今天許多台商大舉回流之際,台灣最大的危機是轉型升級不夠徹底,仍依循昨日的商業模式。

台灣最優秀的年輕人許多皆已前進中國大陸,他們不是去做製造,而是從事服務、創意和新經濟。換言之,台商假如從事傳統製造,在本地將找不到足夠工人,根本解決之道在智慧製造,但並不容易。

現在是很奇妙的時刻,「這是最好的日子,也是最壞的日子」,機會與挑戰並存。所有的問題都是長期性的、結構性的,比如說產業整合和國際化,你短期不處理沒有關係,但拖得越久未來就越難處理。

如果你做一個民意調查,大多數人可能覺得我們日子現在並不差。但如果問大家願不願意改變,很多人可能會點頭。It is not bad, but it should be better, much better. 問題在於HOW。

很多人今天不是不願意改變,而是不知怎麼做,或者不敢跨出第一步。其實沒有那麼難,首先要強迫自己多花一些時間在和未來有關的事物上面,不要管別人怎麼想。我以前90%以上的時間都在做和過去相關的傳統事情,但現在已經改成各一半,有一半時間在規劃和未來有關的平台。

第二是要強調「終身學習」,像張忠謀一樣,不斷吸收新知識。轉型發揮效果的關鍵在於top-down,不是bottom-up,因此CEO不能假手於他人,絕不可能派一個員工參加「AI補習班」,企業就變成智慧企業。

第三是「從小做起」,先進行一個試點,切出一個團隊,或成立一個新部門,從那裡開始推動,再擴散到整個組織,不要想畢其功於一役。

第四是「引進新人」和「歸零心態」。唯有外部的人才能帶來新的思維和作法,同時我們一定要勇於拋棄過去,大膽重新開始。

週末老虎伍茲在美國高球名人賽封王,43歲的他歷經桃色風波和背傷低潮,自2008年美國公開賽後,未再拿過冠軍,有人認為他已經完了。

假如老虎都能轉型成功東山再起,so can Taiwan。Just do it!

※本文由商業.com授權刊載,未經同意禁止轉載。