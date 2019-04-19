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台企銀私募現增引國發基金 下半年啟動

2019-04-19 00:59經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

台企銀（2834）董事長黃博怡表示，台企銀將辦理私募現金增資，擬引進特定策略投資人行政院國發基金認購，今年股東常會將討論。依照程序，股東會通過後下半年即可啟動，採一次或分次辦理方式。

台企銀舉行線上法說會，由於私募引進國發基金投資引發外界爭議，黃博怡表示，董事會已決議通過，金額預估在50億元至100億元，股東會通過後的一年內辦理完畢，可一次或分次進行，但最多不超過三次。

他並表示，引進國發基金私募增資，是為強化台企銀對中小、新創、小微企業放款能力，並掌握台商回台投資契機。

股東會台企銀國發基金
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