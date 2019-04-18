地震後住家土質有疑慮？ 這個網站可以查詢

2019-04-18 23:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



【記者黃阡阡／即時報導】全台18日天搖地動，引發不少居住高樓層民眾的恐慌。對此，不動產專家提醒，為了避免地震造成人身及財產的損失，買房前除了一定要向仲介業者確認屋齡屋況外，現居住戶也要隨時留意房屋的變化，對於房屋所在地的地質土壤有所疑慮，也可以到中央地質調查所網站進行查詢。

中信房屋副總張世宗指出，政府已將建築物耐震設計及規範納入建築法規當中，一般新建大樓建物除了將制震系統納入之外，也會藉由樑柱與鋼筋的規劃設計強化建物本身結構，即使不幸發生災損，也能維持建物基礎完整，讓住戶有時間離開現場，購屋時可向建商洽詢相關資訊。

至於傳統的華廈或公寓大樓，民眾可在看屋時利用彈珠或小圓球，觀察這些小物在地板的滑動情況來研判建物是否有傾斜的現象，此外房仲業者出具的房屋現況說明書消費者一定要看仔細，如果有耐震疑慮的問題，千萬要向業者詢問清楚。

張世宗表示，使用年代較久的磚造或加強磚造等老舊建物，雖不一定因地震造成危害，但住戶也能透過觀察來保障自己的人身財產安全，例如，如果發現樑柱有裂縫大於0.2公分以上的嚴重龜裂時，恐有結構上的危險，一定要儘速請土木技師進行檢測。

此外，如果由於發生地震，土壤結構也可能會發生變化，對於地基結構設計不良的房屋也可能會造成損害，民眾可先利用「經濟部中央地質調查土壤液化潛勢查詢系統」察看所在區域的地質狀況，並佐以建築物當初是否有抗土壤液化的設計以研判是否有居住危險。

張世宗說，民眾如果擔心地震災損不堪負荷，也可參考產險業者提供的地震險，並依自身需求挑選不同級距的險種與附加險，讓自己多一分保障也多一分安心。