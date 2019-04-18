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泰國神水的秘密？泰王加冕的「聖水政治」祕辛

台灣經濟「緩中求穩」 國發會提醒四大風險

2019-04-18 11:10經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

國發會今（18）日在行政院院會報告，受到國際經濟成長動能減弱影響，今年我國經濟成長將較去年減緩，整體表現為「緩中求穩」，但全球仍有四大風險，經貿動能走弱，不利以出口為導向的國家，也連帶影響我國出口表現。

國發會指出，國內勞動市場保持穩定，國人薪資持續成長，整體經濟表現為「緩中求穩」，顯示政府近年來致力推動經濟轉型，強化內需導向的成長模式，已經逐漸展現抵禦國際經濟逆風的效果。

國發會也提醒，美中貿易爭端可望暫時平息，但美國將與歐盟、日本等陸續展開貿易談判，貿易局勢緊張不利全球經貿動能擴增。

至於英國脫歐雖延至10月31日，但國會意見嚴重分歧，局勢短期難明朗，政治僵局衝擊英國與歐盟經濟，影響全球投資人信心。

此外，中東、東亞地區地緣政治緊張，加上歐洲議會改選、印度等國將舉行大選等因素，增添政策不確定性。

另一方面，美國財政刺激效益減弱，中國大陸經濟持續走緩，歐元區與日本成長動能不足，導致全球需求走弱、貿易動能放緩。

國發會表示，由於全球潛在風險猶存，經貿動能走弱，不利以出口為導向的國家，也連帶影響我國出口表現；主計總處預估今年民間消費及固定投資成長率仍可望優於去年，內需將是今年經濟成長主要動能來源。

國發會指出，內需將為推升今年經濟成長的主要動能，行政院長蘇貞昌也指示各機關本於權責，持續推動提升投資、消費的各項措施，包括加強推動歡迎台商回台投資行動方案、落實公共建設投資、危老重建及都市更新、社會住宅等，以及鼓勵節能低碳消費、促進國內旅遊等。

刺激消費措施。圖／國發會提供
刺激消費措施。圖／國發會提供
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促進投資政策。圖／國發會提供
促進投資政策。圖／國發會提供
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國發會
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