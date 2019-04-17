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桃機擠爆現場秩序失控 韓國瑜暴怒：統統不要動！

長榮、空服員3度調解 破局

2019-04-17 23:30聯合報 記者張裕珍葉冠妤／連線報導

長榮航空、桃園市空服員職業工會昨天進行第三次勞資爭議調解，歷經5個小時調解，仍無...
長榮航空、桃園市空服員職業工會昨天進行第三次勞資爭議調解，歷經5個小時調解，仍無達成共識，勞資雙方調解不成。 記者張裕珍／攝影
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長榮航空、桃園市空服員職業工會昨天第三次勞資爭議調解，歷經5個小時調解後破局，工會代表指「長榮提出對案與上次相差無幾」，認為不須再浪費時間調解，明天將開會員大會討論後續行動。

長榮航空昨晚召開記者會向桃園市空服員職業工會溫情喊話，稱都是一家人，協商大門永遠敞開，盼工會重回談判桌，一起創造雙贏。勞動部也呼籲雙方盡速回到協商平台，不要放棄任何可透過協商解決的機會。

長榮航空人事室協理許平表示，昨天破局最主要原因在於禁搭便車議題，公司認為１萬１千多位員工，其中４千２百多名空服員，加入外部職業工會有３千名，若禁搭便車恐產生差別待遇。但公司也釋出善意，願意設置「勞資和諧基金」，每年給工會100萬元。

至於改善辛勞航班部分，公司也提出兩特定航班對案，允諾每半年與工會重新檢討，另更提出增設「飛安服勤奬金」，讓空服員每月實質增加１千５到２千５百元不等收入。至於提高日支費，長榮航空則說，若加上年終、基本薪資加總，長榮航空和華航的差距不大。

桃園市空服員職業工會與長榮資方因團體協約沒有共識，向市府勞動局申請勞資爭議調解共12項議題，三次調解聚焦「改善過勞航班」、「提高外站津貼且含禁搭便車條款」、「工會參與懲戒決策機制」與「增設勞工董事」四大議題討論，資方雖有提出對案，但工會認為資方提案仍與勞方訴求有很大差距，「與工會底線有距離」，調解破局。

長榮空服員勞動部
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