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保德信調查：財務問題是台灣民眾最大壓力來源

2019-04-17 20:43聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

保德信人壽與母公司美國保德信金融集團合作進行《2019台灣民眾財務健全概況調查》，調查發現，財務問題是台灣民眾最大的壓力來源，從生活日常開銷到未來的退休所需都帶來不安與擔憂。

保德信人壽《2019台灣民眾財務健全概況調查》顯示，財務問題（34%）是台灣民眾生活最大的壓力來源，其次是工作方面的壓力（27%）跟健康相關的壓力（21%）。

三大財務壓力來源包括「生活開銷」（57%）、退休儲蓄（49%）及繳納房貸（25%），小至從日常生活、大至未來退休，大大小小的財務壓力已壓得台灣民眾喘不過氣。這樣的壓力不只影響個人跟家庭，甚至會延伸影響到職場工作表現。

調查發現，有68%的民眾表示若雇主能提供相關課程或資源，有助於增進財務健全的知識與實現財務健全的目標，將協助促進職場與社會共好的良性循環。保德信人壽新推出專為台灣企業與團體組織打造的「財務健全」課程，積極為台灣社會建立財務安全網。

保德信人壽總經理泰迪倫（Dylan Tyson）表示，保德信引進「財務健全」觀念與課程，希望能協助民眾減輕財務壓力，呼籲企業及團體組織重視此社會議題，共同參與推廣財務健全新觀念。

台灣民眾愛存錢，但調查發現，有三分之一的台灣民眾沒有準備任何能支付緊急情況的存款，更有約一半（49%）受訪者表示，如果失去固定收入，目前的生活方式最多只能維持一年。

保德信人壽今天公布與母公司美國保德信金融集團合作進行的《2019台灣民眾財務健全...
保德信人壽今天公布與母公司美國保德信金融集團合作進行的《2019台灣民眾財務健全概況調查》，並正式推出「財務健全課程」，打造員工新福祉。記者沈婉玉／攝影
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