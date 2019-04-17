資誠：有東南亞台商規劃在台上市

2019-04-17 19:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



資誠聯合會計師事務所今（17）表示，去年美中貿易戰開打以來，雖對我國經貿環境造成部分衝擊，但「危機也是轉機」，目前已有部分東南亞台商規劃在台上市，可望增加南向國家企業在台上市櫃的家數。

在證交所帶隊下，資誠日前在東南亞舉辦「前進台灣資本市場」研討會，共20多家台商出席。資誠審計服務營運長梁華玲表示，在全球供應鏈調整下，馬來西亞台商也面臨基本工資調漲、二代接班等挑戰，企業若能掌握在台上市櫃契機，有助優化企業體質。

資誠東南亞及印度業務服務會計師李典易表示，東南亞市場競爭日趨激烈，競爭者的技術更新快速，台商需要取得新資金及新技術來達成產業升級，且企業轉型過程需要優秀人才，藉由IPO 上市可幫助企業強化公司治理，同時強化內控。

資誠東南亞及印度業務服務會計師簡汎亞指出，過去開曼群島等免稅天堂一直是深受台商喜愛的境外公司設立地點，但免稅天堂引入經濟實質法後，帶來了巨大改變。