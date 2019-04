台灣人壽輔導 元智大學勇奪全球銀髮大賽銅牌

2019-04-17 19:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台灣人壽與銀享全球社會企業共同策畫「史丹福銀髮設計競賽亞洲區大賽」,鼓勵青年投入樂齡產業領域,用新思維創造高齡新解方。美國史丹福長壽中心16日(美國西岸時間)在美國加州矽谷史丹福校園舉行全球大賽,台灣人壽業師輔導的元智大學團隊以「Pillow Fight」(枕頭戰 -我要我們憶起玩)擊敗來自全球24個國家的97件作品,與美國史丹福大學、柏克萊大學共同躋身前三名,獲得全球大賽銅牌的殊榮,充分展現台灣年輕人的創新設計力。

「枕頭戰Pillow Fight」藉由日常生活中常見的抱枕做發想,結合遊戲程式,讓不同世代的親子透過動作和友誼性的競賽,拉近彼此的親近感、建立回憶。枕頭戰在七分鐘比賽簡報中,為現場點燃了笑聲,帶動活力與親子的連結。過程中不但得到許多觀眾的回應,團隊老師林楚卿六歲的兒子還親自上場示範,贏得滿場的掌聲,還有人詢問可以到哪裡買。

林楚卿表示,非常開心,非常謝謝團隊的努力及和家人、學校的支持。謝謝台灣人壽業師的指導和銀享全球一直以來的輔導協助,給予許多建議來優化產品與提案內容,團隊將盡最大努力讓這件作品盡快商品化,讓大家可以在市場買到。

團隊在出發前特地拜訪台灣人壽,由台灣人壽總經理莊中慶親自聽取團隊創意理念後,給予實質建議,並鼓勵這群創意十足且行動力強的年輕學子,在高齡化浪潮下,可以持續發揮創意為「如何過好高齡生活」而努力,並結合新技術來滿足長者生活中的各種需求。

本次美國史丹福銀髮設計全球大賽第三名的「枕頭戰 - 我要我們憶起玩」團隊,在亞洲區入圍時,台灣人壽即擔任其業師,從作品優化、創意說明,甚至安排團隊至台灣人壽長期贊助據點-新北石碇的老五老基金會楓子林日托中心,與中心的十位長輩、石碇國小附幼豐林分班的十位小朋友,一同進行「枕頭戰」遊戲實際演練,以期透過一次次的實際場域操作與修正讓作品更臻完善。

本屆史丹福銀髮設計全球大賽競賽主題為「Contributing at Every Age: Designing for Intergenerational Impact(貢獻不分年紀,混齡合作正夯:設計.跨代.影響力)」,要求每個團隊都要有跨世代成員,目的就是希望透過作品,融入跨世代想法,尊重與同理不同世代的特質、背景與能力,破除年齡歧視(Ageism),透過設計,創造跨世代合作的影響力。