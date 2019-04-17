親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

日職／王柏融首扛三棒就猛打賞 第4打席首轟出爐

外籍乘客逼長榮空姐擦屁股 3月在蘇美島因病過世

台灣人壽輔導 元智大學勇奪全球銀髮大賽銅牌

2019-04-17 19:18經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

台灣人壽與銀享全球社會企業共同策畫「史丹福銀髮設計競賽亞洲區大賽」，鼓勵青年投入樂齡產業領域，用新思維創造高齡新解方。美國史丹福長壽中心16日(美國西岸時間)在美國加州矽谷史丹福校園舉行全球大賽，台灣人壽業師輔導的元智大學團隊以「Pillow Fight」(枕頭戰 －我要我們憶起玩)擊敗來自全球24個國家的97件作品，與美國史丹福大學、柏克萊大學共同躋身前三名，獲得全球大賽銅牌的殊榮，充分展現台灣年輕人的創新設計力。

「枕頭戰Pillow Fight」藉由日常生活中常見的抱枕做發想，結合遊戲程式，讓不同世代的親子透過動作和友誼性的競賽，拉近彼此的親近感、建立回憶。枕頭戰在七分鐘比賽簡報中，為現場點燃了笑聲，帶動活力與親子的連結。過程中不但得到許多觀眾的回應，團隊老師林楚卿六歲的兒子還親自上場示範，贏得滿場的掌聲，還有人詢問可以到哪裡買。

林楚卿表示，非常開心，非常謝謝團隊的努力及和家人、學校的支持。謝謝台灣人壽業師的指導和銀享全球一直以來的輔導協助，給予許多建議來優化產品與提案內容，團隊將盡最大努力讓這件作品盡快商品化，讓大家可以在市場買到。

團隊在出發前特地拜訪台灣人壽，由台灣人壽總經理莊中慶親自聽取團隊創意理念後，給予實質建議，並鼓勵這群創意十足且行動力強的年輕學子，在高齡化浪潮下，可以持續發揮創意為「如何過好高齡生活」而努力，並結合新技術來滿足長者生活中的各種需求。

本次美國史丹福銀髮設計全球大賽第三名的「枕頭戰 － 我要我們憶起玩」團隊，在亞洲區入圍時，台灣人壽即擔任其業師，從作品優化、創意說明，甚至安排團隊至台灣人壽長期贊助據點－新北石碇的老五老基金會楓子林日托中心，與中心的十位長輩、石碇國小附幼豐林分班的十位小朋友，一同進行「枕頭戰」遊戲實際演練，以期透過一次次的實際場域操作與修正讓作品更臻完善。

本屆史丹福銀髮設計全球大賽競賽主題為「Contributing at Every Age: Designing for Intergenerational Impact(貢獻不分年紀，混齡合作正夯：設計．跨代．影響力)」，要求每個團隊都要有跨世代成員，目的就是希望透過作品，融入跨世代想法，尊重與同理不同世代的特質、背景與能力，破除年齡歧視(Ageism)，透過設計，創造跨世代合作的影響力。

向來關注高齡與長照議題的台灣人壽也非常認同這樣的理念，鼓勵青年學子透過競賽與國際交流更了解高齡需求和銀髮產業，為長者打造創新的解決設計方案。

來自台灣元智大學老人福祉科技研究中心副主任林楚卿(左一)率領團隊，在台灣人壽業師...
來自台灣元智大學老人福祉科技研究中心副主任林楚卿(左一)率領團隊，在台灣人壽業師指導與銀享全球輔導協助下，摘下銅牌。圖右一為銀享全球共同創辦人楊寧茵。台灣人壽/提供
分享

台灣人壽
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

中火空汙致癌？台電籲理性討論科學驗證

2019-04-17 15:38

美國第一銀行奇諾崗分行 今開業

2019-04-17 15:15

10項農漁食品降關稅 政府今徵詢各界意見

2019-04-17 14:29

長照定額扣除擬低於12萬 政院明拍板

2019-04-17 14:23

中經院下修2019年GDP至2.15％

2019-04-17 12:56

今年經濟力道靠內需 中經院微幅下修GDP至2.15%

2019-04-17 11:56

鼓勵用電移至離峰期 台電以競標方式給大戶補貼

2019-04-17 11:20

DHL全球貿易晴雨表 3至5月成長動能持續衰退

2019-04-17 11:20

名家觀點／挺中產階級 各黨太陽們怎麼做

2019-04-17 02:50

政院拍板 長照扣除定額12萬

2019-04-17 02:23

設計專利權 保護期延為15年

2019-04-17 00:31

中連貨運將解雇上千人 遍及14縣市

2019-04-17 00:26

65年老字號 中連貨運退出市場

2019-04-17 00:22

長照扣除額增排富條款 在家照顧者也納入

2019-04-17 00:00

65年老字號 中連貨運資遣千人

2019-04-16 23:27

賣非法追劇神器 將重罰

2019-04-16 23:25

設計專利權保護 延至15年

2019-04-16 23:23

貨運業界：一例一休傷害大

2019-04-16 23:20

嘉里大榮、中連一甲子營運兩樣情 年營收差10倍

2019-04-16 21:41

中連貨運解雇千餘名員工 業者嘆1例1休後都在苦撐

2019-04-16 21:25

中連貨運大量解雇勞工 中市勞工局：分三批解雇1036人

2019-04-16 20:12

獲利從1.5億元縮水到1,500萬元 中連貨運退出市場的三大原因

2019-04-16 18:02

愛評網勞資爭議 街口執行長胡亦嘉：當了爛好人

2019-04-16 17:34

撐不下去！中連貨運裁員九成 大幅解雇上千名員工

2019-04-16 17:28

行政立法共識 長照扣除額定額12萬元、排富稅率20%

2019-04-16 15:37

女力經濟高峰會 經濟部：3成6中小企業為女性領導者

2019-04-16 13:59

名家觀點／引進國際會計準則要有彈性

2019-04-15 00:21

台灣最大銀行螺絲鬆了？臺銀總座連華映22億元呆帳都交代不清

2019-04-12 10:09

美麗的金銀島 臺灣多有錢？超乎你我想像

2019-04-12 08:53

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:13

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

嘉里大榮、中連一甲子營運兩樣情 年營收差10倍

2019-04-16 21:41

3度協商宣告破局 長榮空服員恐醞釀罷工

2019-04-17 15:30

鴻海新生代兩大將 角色吃重

2019-04-17 02:23

中連貨運解雇千餘名員工 業者嘆1例1休後都在苦撐

2019-04-16 21:25

郭台銘暗示 效法台塑共治模式

2019-04-17 02:23

新iPhone 8組裝訂單 和碩全包

2019-04-16 23:22

長榮空姐吵什麼？一張表看懂關鍵在「錢」喬不攏

2019-04-17 17:37

長照扣除額增排富條款 在家照顧者也納入

2019-04-17 00:00

65年老字號 中連貨運資遣千人

2019-04-16 23:27

南山新醫療險 中高齡福音

2019-04-17 03:06

本土新創Whoscall 獲國泰注資

2019-04-16 23:22

65年老字號 中連貨運退出市場

2019-04-17 00:22

政院拍板 長照扣除定額12萬

2019-04-17 02:23

賣非法追劇神器 將重罰

2019-04-16 23:25

長榮空服員勞資調解不成 工會：不排除罷工

2019-04-17 15:24

鄭優證實卸任中華電信董座 由總經理謝繼茂接任

2019-04-17 18:37

法說前夕 台積釋6奈米利多

2019-04-16 23:36

台北電腦展 強打AI物聯網

2019-04-17 01:22

外媒點名盧松青 鴻海熱門接班人

2019-04-16 23:31

壽險搶買 公債利率溜滑梯

2019-04-17 03:06

25日開始查詢所得 是否適用試算服務這裡查

2019-04-17 05:52

iPhone 8舊瓶裝新酒 考驗果粉忠誠

2019-04-16 23:22

長榮三度勞資協商破局 空服員恐醞釀罷工

2019-04-17 16:45

楊應超：郭台銘不輸韓國瑜

2019-04-16 23:31

中連貨運大量解雇勞工 中市勞工局：分三批解雇1036人

2019-04-16 20:12

紙上公司稅事 二招因應

2019-04-17 03:02

純網銀開放家數增？ 仍是三搶二

2019-04-17 00:28

中連貨運將解雇上千人 遍及14縣市

2019-04-17 00:26

三星先進製程 緊追台積電

2019-04-16 23:30

拉抬芭樂價格 陳吉仲：一週內可讓每公斤逾20元

2019-04-17 14:14

半導體明年復甦 汽車應用成長快

2019-04-17 00:46

可望投入總統大選 兩岸三地「郭董概念股」集體走強

2019-04-17 13:17

王文淵：拚經濟最重要

2019-04-17 02:23

火線話題／設獨董不等於落實公司治理

2019-04-17 02:48

DBU人民幣存款降 轉買保單

2019-04-17 03:06

貨運業界：一例一休傷害大

2019-04-16 23:20

鴻家軍市值 一天增170億

2019-04-16 23:32

和運攜LEXUS 推租車吃到飽

2019-04-17 02:11

玉山銀攜清大 發行認同卡

2019-04-17 03:06

稅捐法修訂 擬降滯納金

2019-04-16 23:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top