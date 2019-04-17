盧米斯：美國本波景氣循環仍可延續三年

2019-04-17 18:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



盧米斯賽勒斯固定收益團隊經理人伊根（Matthew Eagan）17日來台指出，美國聯邦準備理事會（Fed）雖然暫停升息，但美國經濟成長力道仍強，在債券中看多美國高收益債券、亞洲高收益債。

伊根認為，美國經濟仍強，屬於「高度壓力」經濟狀況，失業率只有3.8%，申請失業救濟人數降到1940及1950年代新低。失業率只要低於4%，就是很罕見的現象，預期今年美國國內生產毛額（GDP）成長率可望有2%到2.5%，低於去年，但去年是因為有財政政策刺激。

伊根認為，美國失業率低，通貨膨脹率也低，經濟穩健成長，雖然處於景氣循環的晚期，但這個階段仍可望延長三年，創下最長的景氣循環紀錄。市場預估Fed有降息空間，但由於經濟成長力道強，Fed甚至可能在明年升息。

債市去年第4季面臨賣壓及流動性緊縮，今年以來又回歸正常，各類債券第1季表現普遍優於去年同期。伊根指出，在各類債券中，最看好美國高收益債的投資價值。

伊根分析，美國經濟動能佳，可以支撐信用品質，市場追求收益的需求強，都有利於美國高收益債。到今年第1季底，美國高收益債的殖利率達6.3%，優於其他類型債券。美國投資等級債的價格介於合理到便宜之間，雖然市場擔心降評，但他認為過度擔心。

伊根也看好亞洲高收益債，因為價格便宜，投資價值高，有些中國建商的收益率更是有吸引力。至於新興市場債，利差仍然緊縮，所提供的溢價不足以彌補所承擔的風險。新興市場當地貨幣債更是要精選，看好巴西、墨西哥及印尼的投資機會，但要小心土耳其等。

去年美元強勢，不利新興市場資產。伊根認為，未來九到12個月，美元可望持平，有利新興市場、澳幣、紐幣等貨幣，但對日圓與歐元不致太弱，因為德國與日本仍依賴出口，不能讓貨幣太強勢。