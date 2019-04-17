中連解雇千人暫無爭議 中市勞工局：今年提報還有9家

2019-04-17 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



中連貨運公司昨天向台中市勞工局提出大量解僱計畫書，9月1日起，分3批解僱該公司各縣市的勞工計1036人。台中市勞工局表示，已查中連汽車貨運近期狀況，無積欠勞工薪資、無積欠勞健保費達一定金額或有重大勞資爭議，事前也無大量解僱預警情事。

勞工局長吳威志表示，市長盧秀燕很關心勞工權益，因中連解雇的員工，台中市解僱人數297人，為各縣市最多，希望勞工局要協助輔導轉職、就業、特別是「勞資協商」，勿讓勞工權益受損。

吳威志表示，已啟動重大大量解僱協處標準作業程序，將召集相關單位派員前往該公司進行查訪輔導，並督促該公司依就業服務法第33條規定，勞工勞務提供地在解僱日10天前向各縣市政府辦理資遣通報，並積極進行勞資自治協商，後續將視其勞資協商結果，予以協助，並提供被解僱勞工就業、轉業及職訓等服務。

台中市勞工局統計，107年接獲報送大量解僱計畫書有36家事業單位，108年迄今接獲報送大量解僱計畫書有9家事業單位。

勞工局說，今年提出計畫的9家事業單位，中連汽車貨運是規模最大的一間，其餘8間都是中小型企業，規模20人上下的公司，有餐飲業、醫療保健、茶飲店等，目前沒有近百人、或破百人的企業提出解雇計畫。