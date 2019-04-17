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新北都更第二箭 增訂主要幹道基準容積最高20％

2019-04-17 16:58經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

新北市政府推動「都更三箭」，今（17）日於市政會議通過「都市計畫法新北市施行細則」第三階段修法，將增訂沿主要幹道的道路寬度及建築基地達一定規模以加給基準容積、簡化都市設計審議及擴大工業區更新立體化發展方案適用等規定者，提供加給基準容積最高20％。

新北市「都更三箭」包括，一、擇定20處場站優先推動捷運都更、二、在20公尺寬以上的行政區主幹道上推動都更，三、盤點40處危老建築優先協助重建。今修法通過都更第二箭加速城市面貌形塑，新北市有條件加給主要幹道沿線基準容積，後續將報請內政部核轉行政院備案後，預計今年中旬公告實施。

另外，新北市提醒，為了加速推動，方案實施後的受理申請期限為二年，透過簡政便民及提升居住環境品質、形塑都市景觀等政策目標。

新北市城鄉發展局局長黃一平說明，本次施行細則修正是為因應新北市未來發展需求，配合都更三箭的第二箭政策，在新北市境內主要幹道寬度達20公尺以上沿線之危險及老舊建築物、海砂屋、都市更新地區及適用本市都市計畫工業區（產專區）立體化方案地區等建築，基地規模在2,000平方公尺以上或完整街廓，且建築基地臨接道路面寬連續達20公尺以上，結合提供捐贈老人活動、老人安養、公共托育、社會住宅及中繼住宅等公益性設施，則可加給基準容積最高20％，提升都市景觀及民眾生活空間。

新北市城鄉局補充，方案同時結合招商一條龍政策，加速招商提供產業用地供給，增訂都市計畫乙種工業區及產業專用區，經新北市政府產業主管機關同意，可以適用都市型工業區更新立體化發展方案，打造新北產業有利環境，增進招商效能；同時，方案也刪除都更單元均須送都設會審議的規定，簡化都市設計審議機制，增進效能。

都更都市計畫
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