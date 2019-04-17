新世代金融基金會：配合GDPR修法 要設立獨立監督機關

2019-04-17 16:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



新世代金融基金會指出，對於申請為歐盟GDPR「白名單」，作為政府唯一或是最優先的考量有點可惜，應可藉此機會，重新審視個資保護及產業發展等問題。日本申請GDPR認證，在歷經三年時間後，通過歐盟適足性認證，已於今年1月底成為「白名單」，而申請的過程中，為了讓歐盟認定其適格性，國內配合GDPR修法，首先即設立「獨立監督機關」。

國發會曾表示本國個資法是很先進的立法，但根據外媒資料，亞洲各國個資保護排名，台灣排名倒數第二名。我國個資法修法應不要預設立場，應有此意識才能共同討論。

新世代金融基金會認為，法律的檢討需要有次序，這牽涉各行各業的發展利益、不同世代的文化價值及華人社會隱私權的重視程度等，須綜合考量整體社會的需要，才能了解那些值得保留，那些需要修改。例如資料蒐集時，社會上如已認清事實很難要求每一筆蒐集都需經過同意，是否增訂同意權的拋棄程度，並將同意權移列到資料「利用」面，也應注意個人資料範圍的合理程度。

另外，要保護消費者個資，就不應淪為形式保護，而應實質保護。

目前採「分散式目的事業主管機關」的監理型態，幾陷於無人監督個資法之遵法情形，並形成金融業、上市櫃公司的嚴格遵守寸步難防，而其他行業肆意搜集處理利用個資之一國多制的現象，確有不妥。若有設立獨立專責機關，考量各產業蒐集資料的屬性而有作差異化保護(例如金融交易的資訊和一般購買商品的資訊)，應可以要求保護程度接近(不可能完全相同，安全等級不同)。

世界各國的個資保護法，乃至歐盟GDPR，其實都不禁止個資蒐集、或無限制保護個資，而是尋求個資與大數據運用的均衡點。自由與安全需要妥協，群眾歡迎大數據帶來的便利，必須在某種程度上犧牲個資權益，但這些容忍、犧牲必須以法律方式，衡量社會不同需求、法益，做出決定。如何平衡「數位創新帶來的福祉」與「個人資料/隱私的保護」就成為嚴肅的話題。

新世代金融基金會於4月16日，由董事長陳冲主持，邀請范姜真媺教授(東海大學法律學院)、彭心儀教授(清大科技法律研究所)、黃乃寬(前證交所副總經理)及蕭白雪(聯合報社會組組長)擔任與談人，研討「由臉書祖克伯國會作證週年展望我國個人資料保護」。本次研討會各位與談人熱烈討論，提出很多令人深思的觀點及建議。